"أمنيات" راعيا رسميا لفريق دبي لكرة السلة لموسمي 2025 و2026

دبي في 17 أكتوبر/ وام / أعلنت شركة "أمنيات" للتطوير العقاري عن شراكة إستراتيجية أصبحت بموجبها الراعي الرسمي لفريق "دبي لكرة السلة" لموسمي 2025 و2026.

وتأتي هذه الرعاية لدعم مسيرة الفريق في منافسات بطولة "اليوروليغ" والدوري الأدرياتيكي، في خطوة تواكب صعوده التاريخي كأول فريق من الشرق الأوسط يشارك في هذه البطولة الأوروبية.

تم توقيع الاتفاقية في "كوكاكولا أرينا" من قبل مهدي أمجد، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة "أمنيات"، وعبدالله سعيد جمعة النابودة، المؤسس ورئيس مجلس إدارة نادي دبي لكرة السلة.

وبهذه المناسبة، أكد مهدي أمجد أن فريق دبي لكرة السلة يجسد قيم الطموح والريادة التي تمثلها دبي، معربا عن اعتزاز "أمنيات" بدعم فريق يُلهم المجتمع بروح العمل الجماعي.

وأعرب عبدالله سعيد جمعة النابودة عن فخره بالشراكة مع "أمنيات"، مؤكداً أن هذا التعاون يسهم في تطوير اللعبة وتمكين الجيل الجديد من اللاعبين لتحقيق إنجازات مستدامة.

وتعكس هذه الشراكة التزام الطرفين بتعزيز مكانة دبي كوجهة رياضية عالمية، وجسر يربط بين الشرق الأوسط وأوروبا في عالم الرياضة.