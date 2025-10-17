بلدية دبي تعزز خدمات المواطنين والأمن السيبراني من خلال حلول مايكروسوفت السحابية

دبي في17 أكتوبر/ وام / أعلنت بلدية دبي عن تعاون جديد مع شركة مايكروسوفت لتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وتقوية الأمن السيبراني عبر جميع عملياتها من خلال الاستفادة من تقنيات مايكروسوفت السحابية المتقدمة والذكاء الاصطناعي لتسريع التحول الرقمي وتعزيز مكانة دبي كمدينة عالمية رائدة في مجال الإدارة الذكية للمدن.

وستطبق بلدية دبي حلول Microsoft Dynamics 365 /وPower Platform / مما يمكن من وصول أسرع إلى الخدمات من خلال إدارة الحالات الموحدة والجدولة اللحظية وهذا ما سيضمن للسكان والشركات الحصول على خدمات بلدية أكثر شفافية وكفاءة واستجابة تلبي احتياجاتهم وتحقق رضاهم وسعادتهم.

وقال محمد المهيري مدير إدارة التحول الرقمي في بلدية دبي إنه من خلال هذا التعاون الرقمي الجديد مع مايكروسوفت نلتزم بتعزيز تقديم الخدمات وضمان أن تبقى منظومة عملياتنا ومهامنا في تطور متواصل وقادرة على تلبية احتياجات سكان وزوار إمارة دبي بما يدعم جهودنا بتوفير خدمات رقمية شاملة واستباقية تدعم مسارات التحول الرقمي في الإمارة وتجعل من دبي مدينة أكثر جَودة في مستوى الحياة الرقمية.

ويعزز هذا التعاون التحول الرقمي في بلدية دبي لكل من المواطنين والموظفين من خلال الاستفادة من قدرات Microsoft Dynamics 365 وPower Platform.

وتعمل هذه التقنيات على توحيد إدارة الحالات والجدولة اللحظية لضمان حصول السكان على الخدمات بسرعة وشفافية أكبر، كما تمكن الموظفين من استخدام أدوات الهاتف المحمول والتطبيقات منخفضة الأكواد لأتمتة المهام وتقديم الحلول بسرعة مما يعزز ثقافة العمل التي تركز على الابتكار والاستجابة الفعّالة.

إلى جانب ذلك وبالنسبة للمواطنين يعني هذا الحصول على خدمات بلدية أكثر أمانًا وموثوقية بدءًا من أنظمة المرور والمرافق وصولاً إلى حماية البيانات والاستجابة للطوارئ ما يعزز مكانة دبي كمدينة عالمية رائدة في الإدارة الذكية التي تركز على الإنسان.

كما يشمل التعاون دمج عمليات الأمن السيبراني باستخدام Microsoft Defender XDR وMicrosoft .Sentinel

وسيعزز هذا النظام الموحد قدرات الكشف عن التهديدات والاستجابة لها مما يحمي البنية التحتية والخدمات العامة الحيوية من أي تهديدات إلكترونية محتملة.

وقال عمرو كامل المدير العام لشركة مايكروسوفت الإمارات إن مايكروسوفت تؤمن بأن التكنولوجيا وجدت لخدمة الإنسان أولاً، مشيراً إلى أن التعاون مع بلدية دبي يهدف إلى تمكين المجتمع من خلال جعل الخدمات اليومية أكثر سهولة وموثوقية وأماناً لكل مقيم ومن خلال توحيد تقنيات السحابة والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني المتقدم.

ويغطي هذا الاتفاق أيضًا بناء القدرات والتدريب الفني لموظفي البلدية مما يزودهم بالمهارات اللازمة للاستفادة الفعّالة من أحدث التقنيات، وتظل الاتفاقية سارية حتى أكتوبر 2026 مع خطط لاستكشاف استخدامات إضافية تهدف إلى تحسين الخدمات العامة من خلال الابتكار والتكنولوجيا.