فوز الشارقة والوحدة في دوري أدنوك للمحترفين

الشارقة في 17 أكتوبر/ وام / فاز الشارقة على الظفرة 2-0 اليوم في استاد الشارقة بإنطلاقة مباريات الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.
وبهذه النتيجة رفع الشارقة رصيده إلى 7 نقاط، وتوقف رصيد الظفرة عند 9 نقاط.
كما فاز الوحدة على البطائح 3-1 في استاد خالد بن محمد.
وبهذه النتيجة رفع الوحدة رصيده إلى 14 نقطة، وتوقف رصيد البطائح عند 3 نقاط.
وضمن الجولة ذاتها تعادل كلباء مع شباب الأهلي بدون أهداف في ملعب كلباء.
وبهذه النتيجة رفع كلباء رصيده إلى 11 نقطة وشباب الأهلي إلى نفس الرصيد.
