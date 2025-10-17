22 مذكرة تفاهم وأكثر من 30 جلسة معرفية .. حصاد "دبي الرقمية" في جيتكس 2025

دبي في 17 أكتوبر/ وام / اختتمت هيئة دبي الرقمية مشاركتها في معرض "جيتكس جلوبال 2025"، مسجلة نجاحا بارزا تمثل في إبرام 22 مذكرة تفاهم إستراتيجية مع شركاء من القطاعين الحكومي والخاص، وتنظيم أكثر من 13 فعالية شملت إطلاق مبادرات جديدة وتكريم شركاء، واستضافة ما يزيد عن 30 جلسة معرفية عبر منصة البودكاست الخاصة بها.

وجاءت هذه المشاركة الفاعلة ضمن جناح حكومة دبي، الذي شهد بدوره نجاحا جماعيا استثنائيا بتوقيع أكثر من 150 اتفاقية وشراكة بين مختلف جهاته المشاركة.

وقد استقطبت منصة دبي الرقمية اهتماماً واسعاً من وفود رفيعة المستوى وزوار من داخل الدولة وخارجها، لترسخ مكانتها كواجهة رئيسية لاستعراض ريادة دبي كمدينة ذكية عالمية.

وفي هذا الإطار، أكد سعادة حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية، أن المشاركة في المعرض جسّدت رؤية القيادة الرشيدة في جعل دبي عاصمة عالمية للرقمنة، قائلاً: ما تم عرضه يعكس روح دبي التشاركية ومفهوم "المدينة كخدمة" التي تُدار بالذكاء وتُبنى بالثقة لخدمة الإنسان.

وفي ختام الفعاليات، قام سعادة يونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، بتكريم الشركاء والجهات التي ساهمت في نجاح جناح حكومة دبي، ومن بينهم "إي آند"، "دو"، "إماراتك"، و"الإمارات للمزادات"، بالإضافة إلى شركاء العدالة وأكثر من 30 جهة حكومية.