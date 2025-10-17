جيتكس 2025 / حكومة عجمان تعزز تحولها الرقمي بشراكات ومشاريع ذكاء اصطناعي

عجمان في 17 أكتوبر/ وام / شهدت منصة حكومة عجمان في معرض "جيتكس جلوبال 2025" الذي اختتم فعالياته اليوم بدبي، إطلاق مجموعة من المبادرات الرقمية المبتكرة، وتوقيع اتفاقيات تعاون إستراتيجية، وإطلاق مشاريع ذكاء اصطناعي تعزز التحول الرقمي الحكومي، وتواكب مستهدفات رؤية عجمان 2030.

وأكد المكتب الإعلامي لحكومة عجمان أن المشاركة هذا العام عكست صورة مشرفة للإمارة وجهود دوائرها الحكومية في بناء منظومة رقمية متكاملة تضع الإنسان في صميم أولوياتها، وتُجسّد توجهات القيادة الرشيدة نحو حكومة ذكية مرنة ومستدامة.

وتقدم المكتب الإعلامي بالشكر لجميع الجهات المشاركة وفرق العمل التي ساهمت في نجاح المشاركة وتميّزها، مؤكداً استمرار الجهود الإعلامية لتوثيق ونشر إنجازات حكومة عجمان ومبادراتها النوعية في مختلف المجالات.