بمشروعي "الساعة الذكية" و"رحلة مواساة" .. شرطة الشارقة أفضل جهة مشاركة ضمن جناح حكومة الإمارة في جيتكس 2025

الشارقة في 17 أكتوبر/ وام / فازت القيادة العامة لشرطة الشارقة بجائزة "أفضل جهة مشاركة" ضمن جناح حكومة الشارقة في معرض "جيتكس جلوبال 2025"، وذلك تقديرا لمشروعيها المبتكرين "الساعة الذكية" و"رحلة مواساة".

وقام الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، رئيس اللجنة العليا لجناح حكومة الشارقة، بتكريم شرطة الشارقة وتسليم الجائزة للمقدم عبد الرحيم الحمادي، نائب مدير إدارة الإستراتيجية والريادة المؤسسية، وذلك بحضور عدد من مسؤولي الجهات الحكومية وفريق عمل شرطة الشارقة.

وبهذه المناسبة، ثمن سعادة اللواء عبدالله مبارك بن عامر القائد العام لشرطة الشارقة، جهود دائرة الشارقة الرقمية في تنظيم منصة حكومة الإمارة واحتضانها، مؤكداً أن نجاح هذه النسخة يجسّد رؤية طموحة نحو مستقبل رقمي متكامل ويعكس مستوى التنسيق المؤسسي الذي يليق بمكانة الشارقة وريادتها التقنية.

وقال إن نيل هذه الجائزة في أكبر حدث تقني على مستوى المنطقة بل والعالم يعكس حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة الراسخ على توظيف أحدث التقنيات لخدمة الأمن والمجتمع من خلال تقديم نموذج مبتكر يعكس رؤية القيادة في بناء مستقبل ذكي آمن ويعزز من كفاءة الأداء وثقة المجتمع.

ويأتي هذا الإنجاز امتدادا لنهج شرطة الشارقة القائم على الابتكار وتكامل الحلول التقنية ضمن منظومة العمل المؤسسي بما يواكب تطلعات الدولة في الريادة الرقمية ويرتقي بمستويات الكفاءة والجاهزية الأمنية.