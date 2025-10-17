انطلاق الدورة الرابعة من مهرجان ومزاد الظفرة للتمور

الظفرة في 17 أكتوبر / وام / برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، انطلقت اليوم فعاليات ومسابقات مهرجان ومزاد الظفرة للتمور بدورته الرابعة، وتستمر حتى 26 أكتوبر الحالي بمدينة زايد في منطقة الظفرة، بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث، وبشراكة إستراتيجية من مجموعة "سرح"، وبدعم عدد من الجهات الحكومية والخاصة.

ويستضيف المهرجان الذي تنظمه "هيئة أبوظبي للتراث" المملكة المغربية، بصفتها ضيف شرف لهذه الدورة، وذلك في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين في القطاعات الحيوية والزراعية من خلال القرية المغربية للتمور وهي مساحة لعرض التمور المغربية أمام الجمهور، وتعد منفذا للبيع المباشر لزوار المهرجان والراغبين باقتناء التمر المغربي، وذلك في إطار استضافة المغرب.

ويسعى المهرجان إلى ترسيخ مكانته واحداً من أهم الفعاليات التراثية الدولية عبر تشجيع إنتاج وتصنيع التمور وعرض أجود صنوفها، والإسهام في تحقيق إستراتيجية الأمن الغذائي، وتحفيز المزارعين ومنتجي التمور على تحسين جودة منتجاتهم، وتبادل الخبرات والأبحاث في مجال زراعة النخيل.

ويشتمل على 21 مسابقة خصصت لها 173 جائزة بقيمة إجمالية تبلغ أكثر من 5 ملايين و559 ألفاً و500 درهم، تشمل مزاينات التمور، ومسابقات العسل، والطبخ، وتغليف التمور، والرسم، والتصوير.

كما يشهد المهرجان يومياً تنظيم "مزاد التمور" الذي يتم فيه عرض التمور الإماراتية أمام الزوار والمهتمين باقتناء التمور الفاخرة من خلال المزايدة على طاولات عرض التمور، كما يضم المهرجان "قرية العسل" التي تهدف لدعم المنتجين وأصحاب المصانع والمناحل من أجل تحفيز الإنتاج المحلي من العسل، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لزوار المهرجان للتعرف إلى أصناف العسل الإماراتي وخصائصه.

وتتخلل المهرجان فعاليات تراثية وترفيهية وتوعوية متنوعة وعروض للفنون الشعبية، ومعرضان للصور واللوحات الفنية، وحرف تراثية، ومحاضرات وورش موجَّهة لمختلف الفئات العمرية، إلى جانب محلات بيع التمور ومنتجاتها والأدوات الزراعية، إضافة إلى مشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة التي تقدم عبر أجنحتها برامج تفاعلية وتوعوية للمزارعين والزوّار، وتعرض خدماتها وابتكاراتها في المجال الزراعي.