"بوليتيكو": الاتحاد الأوروبي يطالب بضمانات لعدم المساس بفرص إقامة الدولة الفلسطينية

بروكسل في 17 أكتوبر/ وام / يعتزم الاتحاد الأوروبي المطالبة بتقديم ضمانات بألا يؤثر اتفاق وقف إطلاق النار الأخير في غزة سلبا على فرص إقامة دولة فلسطينية، وذلك وفقا لمسودة خطة داخلية كشف عنها موقع "بوليتيكو" الإخباري.

وذكر تقرير "بوليتيكو"، الذي استند إلى وثيقة مكونة من 4 صفحات أعدها جهاز العمل الخارجي الأوروبي، أن بروكسل تسعى لتعزيز دورها في تنفيذ الاتفاق الذي تم بوساطة أمريكية بهدف دعم الاستقرار طويل الأمد.

وتشمل الخطة الأوروبية المقترحة تفعيل الدبلوماسية مع الولايات المتحدة لضمان الحفاظ على مؤسسات السلطة الفلسطينية، والدعوة لوقف التوسع الاستيطاني.

كما تخطط بروكسل، بحسب الموقع، للسعي من أجل رفع القيود الاقتصادية عن المؤسسات الفلسطينية، وإعادة نشر بعثة المراقبة الأوروبية في معبر رفح للإشراف على حركة الأفراد والبضائع وإيصال المساعدات إلى غزة قبل نهاية العام.

وتشمل الخطط الأوروبية طويلة الأمد المشاركة في جهود إزالة الألغام وإعادة إعمار قطاع غزة وتشجيع الاستثمار وتسهيل التبادل التجاري، إلى جانب تفعيل برنامج "إيراسموس" للتبادل التعليمي لتعزيز الثقة بين المجتمعات.