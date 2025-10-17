هزاع بن حمدان بن زايد يزور مهرجان ومزاد الظفرة للتمور

منطقة الظفرة في 17 أكتوبر / وام / زار الشيخ هزاع بن حمدان بن زايد آل نهيان فعاليات مهرجان ومزاد الظفرة للتمور في دورته الرابعة، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وتنظمه هيئة أبوظبي للتراث، في مدينة زايد بمنطقة الظفرة، ويستمر حتى 26 أكتوبر 2025.

واطلع الشيخ هزاع بن حمدان بن زايد آل نهيان، خلال الزيارة، على فعاليات المهرجان، وحضر جانباً من مسابقة النخبة في مزاينة التمور ومسابقة تغليف التمور، كما تابع مزاد التمور، واطّلع على الأصناف المعروضة للمزايدة، واستمع إلى شرح حول المسابقات وآلية استلام المشاركات، ونظام فرزها وتحكيمها.

ويتضمن المهرجان 21 مسابقة خصصت لها 173 جائزة، منها تسع مسابقات مخصصة للتمور، إلى جانب مزاد يومي تُعرض خلاله التمور الإماراتية بمختلف أصنافها وجودتها أمام الراغبين في اقتنائها.

كما شملت زيارة الشيخ هزاع بن حمدان بن زايد آل نهيان جولة في عدد من الأجنحة المشاركة في المهرجان، تعرف خلالها على ما تقدمه من منتجات وخدمات، وتضمنت الجولة زيارة "القرية المغربية"، حيث اطلع على أنواع التمور المغربية المعروضة بمختلف أصنافها، في إطار مشاركة المملكة المغربية كضيف شرف للدورة الرابعة من المهرجان، بما يعكس الحرص على تبادل الخبرات بين مزارعي المغرب ودولة الإمارات، كما اطلع على أنواع الزيوت المغربية المعروضة ضمن القرية، وتابع طريقة إعداد الشاي المغربي وتعرّف إلى رمزيته في الضيافة والكرم.

وزار الشيخ هزاع بن حمدان بن زايد آل نهيان كذلك جناح دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وجناح شركة الفوعة للتمور، وجناح شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة"، وجناح هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، حيث تعرف على الخدمات المقدَّمة من هذه الجهات، والجهود التي تبذلها، وإسهاماتها المجتمعية.

وتضمنت زيارته أيضاً جناح هيئة أبوظبي للتراث، حيث استمع إلى شرح عن "المحزم"، وطريقة تصنيعه وتزيينه، وأنواعه واستخداماته، كما زار معرض مسابقة التصوير الفوتوغرافي ومسابقة الرسم، واطّلع على الأعمال الفنية المعروضة، وشملت الجولة أيضاً زيارة قرية العسل، حيث تفقد أصناف العسل المعروضة من داخل الإمارات وخارجها.

رافق الشيخ هزاع بن حمدان بن زايد آل نهيان في الزيارة، الشيخ مبارك بن سلطان بن حمدان آل نهيان، وسعادة ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسعادة عبدالله مبارك المهيري، مدير عام هيئة أبوظبي للتراث بالإنابة، وسعادة عبيد خلفان المزروعي، المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في هيئة أبوظبي للتراث، إلى جانب عدد من المسؤولين.