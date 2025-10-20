57 طالبا إماراتيا يدرسون في اليابان .. ومركز "JICE" يستعرض فرص الابتعاث في "نجاح أبوظبي 2025"

أبوظبي في 20 أكتوبر/ وام / يشهد عدد الطلبة الإماراتيين الذين يختارون اليابان وجهة للدراسة نموا مستمرا، حيث يدرس حاليا 57 طالبا إماراتيا في تخصصات متنوعة تشمل البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، بما في ذلك اللغة اليابانية.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها السيد توكويا كاناموري، المدير العام لمركز اليابان للتعاون الدولي (JICE) لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش معرض "نجاح أبوظبي 2025" الذي انطلقت فعالياتها اليوم ويعد أكبر معرض للتعليم العالي في دولة الإمارات، حيث أكد حرص المركز على تشجيع المزيد من الطلبة الإماراتيين على الالتحاق بالجامعات اليابانية.

واستقطب جناح اليابان، الذي ينظمه مركز (JICE)، اهتماما واسعا من الطلبة، حيث قدم نظرة شاملة على فرص الابتعاث والمنح الدراسية وأبرز التخصصات المعتمدة في الإمارات ودوليا.

وشهد الجناح مشاركة ست جامعات يابانية مرموقة، هي: جامعة طوكيو، وجامعة أوساكا، وجامعة ناغويا، وجامعة كيوشو، وجامعة تسوكوبا، وجامعة كيوتو للتكنولوجيا المتقدمة، بهدف تعريف الزوار بجودة التعليم الياباني وتجربته المبتكرة في مجالات المعرفة والبحث العلمي.

وأشار كاناموري إلى أن هذه المشاركة، المستمرة منذ عام 2013، تعكس عمق التعاون الأكاديمي بين البلدين وتفتح آفاقا جديدة أمام الطلبة الإماراتيين لاكتساب خبرات عالمية.