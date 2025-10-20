"مركز أثر+" يدعم حملة الإمارات في التحول إلى عاصمة الشركات الناشئة في العالم

أبوظبي في 20 أكتوبر/ وام / تواصل هيئة المساهمات المجتمعية جهودها في ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة إقليمية رائدة في مجال ريادة الأعمال الاجتماعية، من خلال مركز أثر+" الذي تم اطلاقه خلال عام 2025 وذلك انسجاماً مع مستهدفات الحملة الوطنية "الإمارات: عاصمة الشركات الناشئة في العالم"، التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات تحت إشراف وزارة السياحة والاقتصاد.

ونجح “أثر+” منذ إطلاقه في مايو الماضي، في بناء مجتمع يضم 27 عضواً ضمن برامجه، ودعم 33 جهة من القطاع الثالث، إلى جانب إطلاق 3 برامج فعالة وتوفير أكثر من 36 ساعة تدريبية بمشاركة 32 خبيراً كما يتعاون أثر+ مع 10 مزوّدي خدمات و5 شركاء إستراتيجيين لدعم المنظومة المتنامية للشركات الاجتماعية ومؤسسات النفع العام في أبوظبي.

ويعد “أثر+” أول مركز متخصص بتسريع الأثر الاجتماعي في أبوظبي، ويندرج ضمن مبادرة "من المجتمع للمجتمع" التي أطلقتها الهيئة لتعزيزالمشاركة المجتمعية بالتزامن مع عام المجتمع، يجمع المركز الشركات الاجتماعية ومؤسسات النفع العام ضمن منظومة متكاملة للتعاون وريادة الأعمال الاجتماعية بما تعكس رؤية الهيئة في ترسيخ ثقافة العطاء والمشاركة وتحقيق التقدم المجتمعي.

ويندرج “أثر+” كأحد المبادرات المجتمعية التابعة لهيئة “معاً” ويتم تمويله بمساهمات مجتمعية، وقد تم تصميمه لتمكين الجهات ذات الأثر الاجتماعي من النمو والازدهار. ويهدف المركز إلى دعم الشركات الاجتماعية ومؤسسات النفع العام في توسيع نطاق مهامها وتعزيز أثرها الإيجابي في جميع أنحاء أبوظبي، عبر توفير مساحات عمل مخصصة، والتوجيه والإرشاد وبرامج مخصصة.

ويعتبر المركز خطوة إستراتيجية ضمن جهود الهيئة لتمكين القطاع الثالث وتعزيز ريادة الأعمال الاجتماعية، وترسيخ منظومة متكاملة لدعم هذا القطاع استكمالاً لحاضنة “معاً” الاجتماعية التي تم إطلاقها في عام 2019.

ويتضمن برنامج عمل المركز مبادرات نوعية مثل "هاكاثون أثر+" الذي يتيح للطلبة والمهتمين اختبار حلول مبتكرة للتحديات المجتمعية، إلى جانب برامج متخصصة في ريادة الأعمال الاجتماعية ، ما يرسخ دور المركز كحاضنة للأفكار الجديدة ويعزز مساهمة رواد الأعمال في إيجاد حلول عملية ذات أثر ملموس.

واستعرض المركز في إطار مشاركته في معرض "إكسباند نورث ستار" ضمن فعاليات جيتكس، الخدمات المقدمة للشركات الاجتماعية وتسليط الضوء على ريادة الأعمال الاجتماعية، وشارك في المعرض 12 شركة اجتماعية مصنفة لاستعراض أعمالهم ومشاريعهم وخدماتهم، بالاضافة الى مسابقة "تحدي الأثر الاجتماعي" حيث قدمت 108 شركات في التحدي وتم عرض 8 شركات خلال المعرض حيث أتاح المعرض للجهات المشاركة فرصة لاستعراض نماذج أعمالها والحصول على الدعم المالي وإمكانية الوصول إلى خدمات “أثر+”.

وقال سعادة سالم علي الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع الحاضنة والعقود الاجتماعية في هيئة المساهمات المجتمعية – معاً: منذ تأسيس هيئة المساهمات المجتمعية – معاً في عام 2019، أصبحت أولوية عملنا دعم الشركات الناشئة التي تقدم نماذج أعمال قادرة على إحداث أثر ملموس في المجتمعات، حيث تصدرت هذه الشركات مشهد التنمية المجتمعية ونسعى دوماً إلى توفير الدعم المناسب الذي يفسح المجال لهذا النوع من الشركات الناشئة للتأثير في مجتمعاتنا وإلهامها بشكل كبير وحرصنا على تصميم منظومة عمل للحاضنة الاجتماعية ومركز “أثر+” بطريقة تعزز جهود تطوير شبكة حيوية من الشركات الاجتماعية القادرة على تحفيز ريادة الأعمال الاجتماعية واعتماد أفضل الممارسات لمعالجة الأولويات الاجتماعية في أبوظبي.