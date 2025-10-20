"تصميم الألعاب" وبرامج مبتكرة تقود الإقبال الواسع على جناح جامعة أبوظبي في معرض "نجاح"

أبوظبي في 20 أكتوبر/ وام / استعرضت جامعة أبوظبي في معرض "نجاح أبوظبي 2025" مجموعة من التخصصات الجديدة والمبتكرة التي تجمع بين المتعة والتعليم والمعرفة، مقدمة للزوار أنشطة تفاعلية وورش عمل متنوعة أتاحت لهم تجربة تعليمية فريدة، كما سلطت الجامعة الضوء على فرصها الأكاديمية والبحثية النوعية المصممة لتأهيل الطلاب لمستقبل مهني ناجح.

واستقطبت هذه العروض المبتكرة إقبالا واسعا من الطلاب وأولياء الأمور، الذين توافدوا للتعرف على البرامج التي تقدمها الجامعة المصنفة ضمن أفضل 250 جامعة على مستوى العالم، والثلاث الأوائل في دولة الإمارات، وصاحبة المركز الأول في جودة التدريس حسب تقييم التعليم العالي لعام 2026.

وفي هذا السياق، قال بسام مرة، المدير التنفيذي للتسويق وإدارة الالتحاق بالجامعة لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن المعرض يمثل منصة مهمة للتواصل وشرح الخدمات المتطورة التي تساعد الطلبة على تحقيق طموحاتهم.

وفي حديثه لـ "وام"، عكس الطالب عمر "سنة أولى تخصص تصميم ألعاب الفيديو" جودة هذه البرامج بقوله: انضممت للتخصص انطلاقا من شغفي، وكانت السنة الأولى مليئة بالمواد التعليمية الجاذبة، مشيدا بالدعم الذي مكنه من المشاركة في مشروعين لألعاب فيديو على مستوى عالمي تحت رعاية الجامعة.

وأكدت الجامعة أن هذه المبادرات تمنح الطلاب فرصة لتطبيق مهاراتهم عمليا، مما يسهم في صقل خبراتهم وتأهيلهم للتميز على المستوى الدولي.