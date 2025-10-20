فوز الوحدة على الدحيل القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة

أبوظبي في 20 أكتوبر / وام / فاز الوحدة على الدحيل القطري 3-1 اليوم في استاد آل نهيان ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم “منطقة الغرب”/ ورفع الوحدة رصيده إلى 7 نقاط، وتوقف رصيد الدحيل عند نقطة واحدة.

وضمن الجولة ذاتها فاز تراكتور سازي الإيراني على الشارقة 5-0 في استاد الشارقة، ورفع رصيده إلى 5 نقاط، وتوقف رصيد الشارقة عند 4 نقاط.

كما فاز الاتحاد السعودي على الشرطة العراقي 4-1، في ملعب المدينة الدولي، رافعاً رصيده إلى 3 نقاط، وتوقف رصيد الشرطة عند نقطة واحدة.