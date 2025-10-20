منظمة التعاون الإسلامي ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين باكستان وأفغانستان

جدة في 20 أكتوبر/ وام / رحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي باتفاق وقف إطلاق النار بين باكستان وأفغانستان، وإنشاء آليات لتعزيز السلام والاستقرار بينهما، والذي تم توقيعه يوم أمس في الدوحة، بوساطة كل من دولة قطر والجمهورية التركية.

وقدّمت الأمانة العامة التهنئة إلى البلدين على هذا الإنجاز، آملة أن يعيد التفاهم والوئام ويعزز الثقة المتبادلة، ويعطي دفعة جديدة لعلاقات التعاون وحسن الجوار بينهما، وأن يُسهم كذلك في ترسيخ دعائم السلام والاستقرار في المنطقة بأسرها.

وأشادت الأمانة العامة بجهود الوساطة التي بذلتها دولة قطر والجمهورية التركية للتوصل إلى هذا الاتفاق.

- خلا -