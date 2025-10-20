مجلس إدارة نادي الرمس الجديد يوزع المناصب الإدارية ويقر خططه الإستراتيجية

رأس الخيمة في 20 أكتوبر/ وام / عقد مجلس إدارة نادي الرمس الرياضي الثقافي بتشكيله الجديد اجتماعه الأول، برئاسة سعادة سالم سلطان بن ثاني الدرمكي، رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة الاستثمار والتطوير.

وتم خلال الاجتماع، الذي عقد بحضور جميع الأعضاء، توزيع المناصب والحقائب الإدارية، واستعراض الإستراتيجية الجديدة للارتقاء بكافة أقسام النادي وفرقه الرياضية خلال الفترة المقبلة.

وبموجب التشكيل الجديد، تم تعيين جاسم محمد كاسين نائبا لرئيس مجلس الإدارة ومديرا عاما للنادي، وجاسم محمد اشتيري نائبا لرئيس مجلس الإدارة ورئيسا للجنة التخطيط الإستراتيجي والتميز المؤسسي، وأسماء محمد الشحي أمينا للسر العام.

كما تولى محمد علي لحسيني رئاسة اللجنة الثقافية ومنصب المدير المالي، وأحمد علي كاسين رئاسة اللجنة الرياضية، وراشد محمد إبراهيموه رئاسة اللجنة الإعلامية ومنصب مدير إدارة العلاقات العامة، وحمد محمد إبراهيم المشرف العام للألعاب الرياضية، ومنى محمد التاجر رئيسة للجنة النسائية.

وفي مستهل الاجتماع، رفع سالم الدرمكي وأعضاء المجلس أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، على الثقة الغالية، مثمنين متابعة سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، للقطاعين الرياضي والثقافي بالدولة.

وأكد الدرمكي وأعضاء المجلس عزمهم على مواصلة مسيرة النادي والعمل على تحقيق أفضل الإنجازات، مشيرا إلى أن الإدارة الجديدة ستركز على دعم المواهب، ورفع مستوى الأداء، وتطوير البرامج والأنشطة بما يخدم أبناء مدينة الرمس ويعزز الدورين الرياضي والثقافي للنادي.