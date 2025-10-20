"راكز" و"مكتب هونغ كونغ الاقتصادي" يبحثان تعزيز التعاون وتنمية الاستثمار المشترك

رأس الخيمة في 20 أكتوبر / وام / بحثت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز" ومكتب هونغ كونغ الاقتصادي والتجاري في دبي، سبل توطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية واستكشاف فرص الشراكة المستقبلية.

جاء ذلك خلال استقبال سعادة رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لـ "راكز"، السيد سيمون تشان، مدير عام مكتب هونغ كونغ، حيث استعرض الجانبان أحدث مستجدات النمو الاقتصادي في إمارة رأس الخيمة ومشهدها الاستثماري المتنامي الذي يعكس المكانة المتقدمة التي تحتلها الإمارة على خريطة الاستثمار الإقليمي والدولي.

وأكد رامي جلاد حرص "راكز" على تعزيز حركة الاستثمار والتبادل التجاري مع هونغ كونغ، بما يدعم الجهود الوطنية لتنويع الاقتصاد وتعزيز استدامته.

من جانبه، أشاد سيمون تشان بالبيئة الاستثمارية الجاذبة في رأس الخيمة وما توفره من فرص نوعية، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون مع "راكز" في مجالات التنمية الاقتصادية والتجارة والاستثمار المشترك.