"الإمارات لرائدات الأعمال" : الإمارات وجهة عالمية للاستثمار بفضل البيئة الجاذبة والتشريعات الحديثة

القاهرة في 20 أكتوبر/ وام / أكدت سعادة الدكتورة شفيقة العامري رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لرائدات الأعمال، رئيس اتحاد صاحبات الأعمال والمهن، أن دولة الإمارات رسخت مكانتها كوجهة عالمية للاستثمار وريادة الأعمال، مشيرة إلى أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدولة تجاوزت 45 مليار دولار عام 2024، لتحتل بذلك المرتبة العاشرة عالميا في جذب الاستثمار.

وأوضحت العامري، أن هذا النجاح تحقق بفضل البيئة الاقتصادية الجاذبة التي وفرتها القيادة الرشيدة، والتشريعات الحديثة التي تعزز ثقة المستثمرين وتدعم رواد الأعمال.

جاء ذلك في كلمتها أمام الدورة الـ28 لمؤتمر ومعرض الاستثمار العربي الأفريقي والتعاون الدولي الذي ينظمه اتحاد المستثمرات العرب بالقاهرة برئاسة الدكتورة هدى يسي رئيسة الاتحاد.

وسلطت العامري الضوء على الحملة الوطنية "الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم"، التي تهدف إلى تدريب واحتضان 10 آلاف رائد ورائدة أعمال وتوفير 30 ألف فرصة عمل خلال السنوات الخمس المقبلة، مؤكدة أن هذا يعكس رؤية القيادة في تمكين الشباب وتوسيع الاقتصاد القائم على الابتكار.

وقالت إن الإمارات تقدم نموذجاً رائداً في تنويع الاقتصاد عبر الاستثمار في قطاعات واعدة كالتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، والعقارات، والطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية، مؤكدة أن اقتصاد الدولة يواصل النمو بثبات بفضل الرؤية الطموحة وتطوير البنية التحتية.