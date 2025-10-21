الشعبة البرلمانية الإماراتية تشارك في اجتماع بالاتحاد البرلماني الدولي بجنيف

جنيف في 21 أكتوبر/ وام/ شاركت سعادة سارة محمد فلكناز نائب رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، في اجتماع لجنة مسائل الشرق الأوسط، الذي عقد ضمن اجتماعات الجمعية العامة 151 للاتحاد في مدينة جنيف بسويسرا.

وأكدت سعادة سارة فلكناز في مداخلة الشعبة البرلمانية الإماراتية خلال مناقشة موضوع "المستجدات في الشرق الأوسط"، أن منطقة الشرق الأوسط تمر بمرحلة دقيقة تتسم بتعقيدات سياسية وأمنية واجتماعية وإنسانية، مشددة على ضرورة اعتماد الحكمة والحوار وبناء الجسور لمواجهة التحديات والأزمات الإقليمية والعالمية، وأن التنمية المستدامة العادلة والشاملة تحقق الأمن والازدهار لشعوب المنطقة.

واستعرضت الدور الإنساني الريادي لدولة الإمارات في دعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بتوجيهات القيادة الرشيدة من خلال عملية "الفارس الشهم 3"، التي تنفذ براً وبحراً وجواً وبكلفة تجاوزت 1.8 مليار دولار على مدار عامين من العمل المتواصل.

وأشارت إلى أن المساعدات الإماراتية شملت توفير الغذاء والملابس والمستلزمات الطبية، إضافة إلى إجلاء المصابين للعلاج في الدولة، وتقديم الدعم النفسي والتأهيل للمصابين، وتوسعة المستشفيات وإعادة تأهيل المراكز الصحية في قطاع غزة، فضلا عن توفير مياه الشرب عبر محطات التحلية، وإصلاح الآبار، وتنفيذ حملات التطعيم للأطفال، ودعم التعليم عبر توزيع الحقائب المدرسية وتشغيل المخابز لتأمين الاحتياجات اليومية.

وجرى خلال اجتماع اللجنة استعراض تقرير يتضمن دور اللجنة وفق مهامها في الاتحاد البرلماني الدولي في متابعة قضايا الشرق الأوسط ودعم عمليات السلام، كما تم مناقشة التعديلات المقترحة على تشكيل اللجنة وقواعد إجراءاتها.