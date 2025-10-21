النمسا تنفذ 4 مشاريع تدعم إستراتيجيتها للهيدروجين الأخضر

فيينا في 21 أكتوبر/وام/ أطلقت النمسا المرحلة التالية من استراتيجيتها الوطنية للهيدروجين الأخضر، وخصصت تمويلاً إضافياً بقيمة 274.8 مليون يورو، لتنفيذ أربعة مشاريع رئيسية تهدف إلى زيادة استخدام الهيدروجين، في إطار جهود الحكومة الرامية إلى ترسيخ مكانة النمسا كمركز رئيسي للهيدروجين الأخضر في أوروبا.

وقال فولفغانغ هاتمانسدورفر وزير الاقتصاد والطاقة النمساوي إن المشاريع ، تشمل إنشاء أكبر محطة للهيدروجين الأخضر في مصفاة النفط التابعة لشركة النفط الوطنية "OMV"، وإقامة مشروعين في ولاية "شتايرمارك"، ومحطة رابعة في ولاية "سالزبورغ"، موضحا أن الحكومة تؤمن بأن تعزيز اقتصاد الهيدروجين يشكل "رافعة رئيسية لتحويل الصناعات كثيفة الطاقة ومحركًا للبحث والتكنولوجيا وفرص التوظيف".

وأظهرت بيانات وزارة الطاقة، أن اقتصاد الهيدروجين الأخضر في النمسا، يوفر نحو 6 آلاف فرصة عمل. وأكد الوزير هاتمانسدورفر أن "الهيدروجين الأخضر سياسة صناعية أساسية لمستقبل النمسا"، لافتاً إلى أن تحول النمسا إلى مركز أوروبي للهيدروجين، سوف يعزز قطاع الصناعة والأبحاث والدور النمساوي في أوروبا بشكل مستدام.

