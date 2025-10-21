"مورو" تمنح جمارك دبي الشهادة الخضراء

دبي في 21 أكتوبر/ وام/ منح مركز البيانات للحلول المتكاملة "مورو"، التابع لـ"ديوا الرقمية"، الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي (ش.م.ع)، الشهادة الخضراء لجمارك دبي تقديراً لاستضافة عمليات إدارة تكنولوجيا المعلومات في سحابة مورو الخضراء.

وقدّم المهندس مروان سالم بن حيدر، نائب رئيس مجلس الإدارة للقطاع الرقمي والرئيس التنفيذي لمجموعة ديوا الرقمية، الشهادة إلى عتيق المهيري، المدير التنفيذي لتطوير القطاع الجمركي في جمارك دبي.

وقال حيدر: "يسرّنا منح جمارك دبي الشهادة الخضراء تقديراً لخطواتها الاستباقية في اعتماد حلول السحابة الخضراء من مورو.

وقامت "جمارك دبي" باستضافة جزء كبير من عملياتها في إدارة تكنولوجيا المعلومات في السحابة الخضراء التابعة لـ مورو.

وقال عتيق المهيري: "تشكل الاستدامة ركناً أساسياً في استراتيجيتنا، ومن خلال استضافة عمليات تكنولوجيا المعلومات في السحابة الخضراء التابعة لـ مورو، نعمل على مواءمة جهودنا مع أجندة دبي للاستدامة، مع تعزيز كفاءة وأمن عملياتنا الرقمية، ويشرّفنا الحصول على الشهادة الخضراء التي تؤكد على التزامنا بالابتكار والمسؤولية البيئية".