تأهل لاعبي الإمارات إلى الأدوار الإقصائية في دولية كرة الطاولة بدبي

دبي في 21 أكتوبر/ وام/ تأهل لاعبو ولاعبات الإمارات إلى الأدوار الإقصائية في بطولة الإمارات الدولية لكرة الطاولة للشباب والناشئين، التي ينظمها اتحاد الإمارات لكرة الطاولة بالتعاون مع الاتحاد الدولي وبدعم من مجلس دبي الرياضي، والمقامة حالياً على صالة نادي شباب الأهلي بالممزر، بمشاركة 265 لاعباً ولاعبة من 26 دولة.

ونجح كل من راشد سعيد ومحمد المسيبي وناصر المري في التأهل إلى دور الـ32 لفئة تحت 13 سنة للبنين بعد تصدرهم مجموعاتهم.

وفي فئة تحت 13 سنة للبنات، تأهلت ميثاء القحطاني ومريم السويدي إلى دور الـ64 بعد حصولهما على المركز الثاني في مجموعتيهما.

وفي فئة تحت 17 سنة للبنين، واصل لاعبو الإمارات تألقهم، إذ تأهل أحمد المسيبي وعلي الحواي إلى دور الـ32 بعد تصدرهما كل في مجموعته، بينما صعد يوسف الحواي إلى دور الـ64.

وشهد اليوم الأول من البطولة منافسات قوية وإثارة كبيرة في فئتي تحت 13 و17 سنة للبنين والبنات، وسط مشاركة عدد من المصنفين الدوليين في الفئتين.

كما سجلت البطولة تأهل عدد من اللاعبين العرب البارزين في فئة تحت 13 سنة، من بينهم السعوديان يوسف حنيفة وأحمد الخلاف، والبحرينيان أحمد البنا وسيد علوي، إلى جانب الأردني راكان الزعبي، والعراقي أنديا محمد.

وتُعد البطولة من أبرز محطات الأجندة الدولية لاتحاد الإمارات لكرة الطاولة، وتهدف إلى تطوير مستويات اللاعبين المحليين وإتاحة الفرصة للاحتكاك مع أبرز المواهب الدولية، بما يعزز من جاهزيتهم للاستحقاقات المقبلة.

وأكد حسن الزرعوني الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة الطاولة مدير البطولة، أن نجاح النسخة الثالثة من البطولة يعد امتداد لنجاحات النسختين الأولى والثانية، كما أن البطولة باتت معروفة عالميا ليس فقط لأنها معتمدة من الاتحاد الدولي، ولكن أيضا لوجود نخبة من اللاعبين المصنفين من 26 دولة.