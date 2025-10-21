"النقل المتكامل" يطلق مركبات التنظيف الذاتي

أبوظبي في 21 أكتوبر / وام/ أطلق مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل، مركبات "روبوسويبر" للتنظيف الذاتي في كورنيش أبوظبي، التي طورتها شركة "أوتوغو" التابعة لـ "K2"، تحت إشراف مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة، وبمتابعة من دائرة البلديات والنقل، في خطوة تعكس توجه الإمارة نحو تعزيز الابتكار وتبني حلول ذكية ومستدامة في إدارة المرافق العامة.

وتُعد مركبات "روبوسويبر" حلاً متقدماً للتنظيف والتعقيم يعتمد على أنظمة روبوتية مستقلة مزودة بأجهزة استشعار وتقنيات ملاحة حديثة، تتيح له التحرك في مسارات محددة مسبقاً وإنجاز مهام التنظيف بكفاءة عالية دون الحاجة إلى تدخل بشري مباشر، وقد صُممت خصيصاً لخدمة المناطق الحضرية المكتظة، مثل الأرصفة والساحات ومناطق المشاة، بما يسهم في تقليل الاعتماد على العمل اليدوي ويعزز استمرارية خدمات النظافة العامة.

ويشكل الإطلاق خطوة أساسية ضمن جهود أبوظبي الرامية لتأسيس منظومة متكاملة للخدمات الذكية، بما يتماشى مع استراتيجية الإمارة لتعزيز كفاءة الأداء التشغيلي والارتقاء بجودة الحياة في الإمارة.

وأكد سعادة الدكتور سيف سلطان الناصري، وكيل دائرة البلديات والنقل بالإنابة، أن المبادرة تجسد النهج الاستباقي للدائرة في تبني أحدث التقنيات ضمن منظومة إدارة المرافق العامة، مشيراً إلى أن المشروع يسهم في صياغة مستقبل تُكرّس فيه الإبداعات التكنولوجية لخدمة الإنسان والارتقاء بمستويات الرفاه المعيشي، إلى جانب دوره في ترسيخ مكانة أبوظبي كعاصمة متطورة تُدار بكفاءة عالية.

وأوضح الدكتور عبد الله حمد الغفلي، مدير عام مركز النقل المتكامل بالإنابة، أن إطلاق المشروع يعكس التزام أبوظبي بمواصلة الاستثمار في الحلول الذكية والمستدامة التي تطور قطاع النقل والخدمات العامة، وتُعزز كفاءة العمليات التشغيلية من خلال تبني الابتكارات التقنية وفق أفضل الممارسات العالمية.

وأضاف أن المشروع يمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة متكاملة تسهم في تحسين البيئة وتعزيز رفاه المجتمع، بما يضمن مستقبلاً أفضل للأجيال القادمة.

من جهته، أعرب شون تيو، المدير العام لشركة K2، عن فخره بالشراكة مع مركز النقل المتكامل ودائرة البلديات والنقل في هذا المشروع الرائد، مؤكداً أن مركبات "روبوسويبر" تمثل نقلة نوعية نحو مدن أكثر ذكاءً واستدامة، وتجسد التزام الشركة بابتكار حلول روبوتية متقدمة تدعم رؤية أبوظبي وتلبي احتياجات المجتمع اليوم وفي المستقبل.