"مكتب أبوظبي للاستثمار" يوقع اتفاقية مع "وسوم القابضة" لتعزيز الأمن الغذائي

أبوظبي في 22 أكتوبر/وام/ وقّع مكتب أبوظبي للاستثمار اتفاقية تفاهم شاملة مع شركة "وسوم القابضة"، الشركة الاستثمارية من الجيل الجديد، بهدف تطوير مشاريع البروتينات البديلة في أبوظبي، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز الأمن الغذائي العالمي عبر تقنيات متقدمة ومستدامة.

جاء الإعلان عن الاتفاقية بالتزامن مع انعقاد "الأسبوع العالمي للغذاء 2025" الذي يختتم أعماله في أبوظبي غدا.

تركّز الاتفاقية على تأسيس القدرات الصناعية لإنتاج البروتينات البديلة على نطاق واسع، وتطوير الأغذية المبتكرة ومنتجات البروتينات البديلة، بما يسهم في تلبية الطلب العالمي المتزايد على حلول غذائية مستدامة.

تأتي هذه المبادرة ضمن جهود مجمّع تنمية الغذاء ووفرة المياه "AGWA" التابع لمكتب أبوظبي للاستثمار، الذي يهدف إلى ترسيخ مكانة الإمارة وجهة عالمية رائدة ومنصة انطلاق للابتكار في مجالي الغذاء والمياه.

ويستهدف المجمع تقديم مساهمة بقيمة 90 مليار درهم إلى الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي بحلول عام 2045، وتوفير أكثر من 60 ألف فرصة عمل جديدة، وجذب استثمارات تصل إلى 128 مليار درهم.

وبموجب الاتفاقية، سيتم العمل على استكشاف فرص تجارية جديدة لتوزيع المنتجات في الدول المرتبطة باتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع دولة الإمارات، إلى جانب الصين ودول مجلس التعاون الخليجي وأفريقيا وأوروبا.

وستعمل “وسوم القابضة” عبر محفظتها الاستثمارية على تعريف الشركات المبتكرة والشركاء الاستراتيجيين بمنظومة الاستثمار في أبوظبي، بما يعزز التكامل الاقتصادي ويجذب المزيد من الاستثمارات العالمية إلى الإمارة.

وستسهم هذه الشراكة الاستراتيجية في تعزيز الاقتصاد المحلي من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوفير وظائف نوعية عالية المستوى في مجالات الأبحاث والإنتاج والتطوير، إلى جانب دعم مساهمة الصناعات المتقدمة في الناتج المحلي الإجمالي، وترسيخ مكانة أبوظبي مركزا إقليميا رائدا لإنتاج البروتينات البديلة.