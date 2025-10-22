اختتام "السباق التجريبي" الـ4 على "مضمار العين للفروسية" بمشاركة 31 خيلا

العين في 22 أكتوبر/ وام/ أعلنت هيئة الإمارات لسباق الخيل اختتام السباق التجريبي الرابع مساء اليوم على مضمار نادي العين للفروسية بمشاركة 31 من الخيول العربية والمهجنة الأصيلة في 4 أشواط مع 9 مدربين لمسافة 700 متر.

وأوضحت الهيئة في بيان اليوم أنه تمت إقامة 3 أشواط للخيول العربية الأصيلة، بتخصيص شوطين بواقع 9 و 8 خيول في كل شوط، لم يسبق لها المشاركة في السباقات، وآخر لـ 8 خيول سبق لها المشاركة في السباقات إضافة إلى شوط الخيول المهجنة الأصيلة بمشاركة 4 خيول، لم يسبق لها الظهور في السباقات.

وقال راشد البلوشي، عضو لجنة المشرفين في هيئة الإمارات لسباق الخيل، إن السباق التجريبي الرابع في مضمار نادي العين للفروسية، حقق نجاحاً كبيراً يضاف إلى تميز السباقات التجريبية الماضية، لاسيما أنها تقام مع اقتراب العد التنازلي لموسم المنافسات في الدولة ابتداء من الأسبوع المقبل على مضمار أبوظبي.