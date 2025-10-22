إطلاق "البرنامج المهني لبناء قدرات العاملين في المزارع والعزب" بأبوظبي

أبوظبي في 22 أكتوبر/وام/ أعلنت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية اليوم بالتعاون مع مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة عن العمل سويا لإطلاق البرنامج المهني للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية والعاملين في المزارع والعزب بإمارة أبوظبي، وذلك ضمن خطة تنموية شاملة لتحويل القطاع الزراعي في الإمارة نحو نموذج أكثر احترافية واستدامة.

يهدف البرنامج إلى تأهيل العاملين في المزارع والعزب بشقيها النباتي والحيواني، من خلال تطوير اشتراطات مهنية واضحة، ودراسة وضع برامج تدريبية متخصصة تضمن اتباع ممارسات موحدة، وتحسين جودة الأداء، ورفع مستوى الاحترافية في إدارة العمليات الزراعية وتربية ورعاية الحيوانات، بما يسهم في تعزيز الأمن الحيوي وتحقيق أعلى معايير السلامة المهنية.

يأتي هذا البرنامج ضمن فعاليات النسخة الثانية من الأسبوع العالمي للغذاء وفي إطار التزام الهيئة بتطوير منظومة الزراعة والسلامة الغذائية، وبناء قدرات العاملين في القطاع الزراعي بما يواكب التوجهات الوطنية نحو الأمن الغذائي والاستدامة، ويعكس الدور المحوري الذي تضطلع به الهيئة بصفتها الجهة المحلية المختصة بالزراعة والسلامة الغذائية والأمن الحيوي في الإمارة.

تم تصميم البرنامج استناداً إلى نتائج مسح ميداني أجرته الهيئة لقياس مستوى المعرفة والمهارات لدى العاملين في المزارع والعزب وأظهرت الحاجة إلى تطوير القدرات الفنية والإدارية، وتوفير تدريب عملي يواكب متطلبات المرحلة المقبلة، خاصة في ظل التحديات المناخية وشح الموارد.

وقال سعادة الدكتور طارق أحمد العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بالإنابة إن البرنامج المهني للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية خطوة نوعية في مسيرة تطوير القطاع الزراعي في إمارة أبوظبي يعكس التزام الهيئة بتوفير بيئة إنتاجية مستدامة قائمة على المعرفة والابتكار.

وأكد أنه بات ضروريا اليوم الانتقال من النمط التقليدي في إدارة المزارع والعزب إلى نموذج احترافي يعتمد على الكفاءات المؤهلة والممارسات السليمة، وهو ما تسعى الهيئة إلى تحقيقه من خلال هذا البرنامج بالشراكة مع مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة.

وأضاف سعادته : “ نؤمن بأن بناء القدرات البشرية هو الأساس لأي تحول ناجح، ولذلك حرصنا على أن يتضمن البرنامج مجموعة من المهن الحيوية في القطاع الزراعي، مثل عامل تربية المواشي، والدواجن، والأحياء المائية، ومشرفي المزارع، وعمال الزراعة، مع التركيز على التدريب العملي والتأهيل المهني الذي ينعكس مباشرة على جودة الإنتاج وكفاءة التشغيل”.

وأوضح أن البرنامج لا يقتصرعلى التدريب فقط، بل يشمل أيضاً تطوير اشتراطات مهنية واضحة، ونشر الوعي بين العاملين، وتحفيز الالتزام بالممارسات الصحيحة، بما يضمن مواءمة الأداء مع المعايير المحلية والعالمية، ويعزز من تنافسية المنتجات الزراعية والغذائية في الإمارة.

وأكد أن هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية تعمل وفق رؤية متكاملة تضع الإنسان في قلب التنمية، وتسعى من خلال هذا البرنامج إلى تمكين المزارعين والمربين، ودعمهم بالمعرفة والأدوات اللازمة، ليكونوا شركاء فاعلين في تحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز الاستدامة، وبناء مستقبل زراعي أكثر مرونة وكفاءة.

يعتبر البرنامج المهني جزءاً من خطة التنمية الزراعية المستدامة التي أطلقتها هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، والتي تقوم على توظيف التكنولوجيا والابتكار، وتستهدف رفع كفاءة الإنتاج، وتقليل الهدر في الموارد، وتعزيز مساهمة القطاع الزراعي في الاقتصاد الوطني.

ويتضمن البرنامج حملات إعلامية توعوية، وورش عمل، ومطبوعات، ومحتوى تفاعليا عبر منصات التواصل الاجتماعي، بهدف الوصول إلى الفئات المستهدفة وتحفيز المشاركة المجتمعية.

ويشارك في البرنامج عدد من الجهات الحكومية والخاصة، من بينها دائرة التنمية الاقتصادية، ومركز أبوظبي للصحة العامة، وشركات وطنية مثل "الفوعة" و"سلال"، إلى جانب جهات ممثلة عن المزارع التجارية وصغار المنتجين، ما يعكس الطابع التشاركي للبرنامج وأهميته في بناء منظومة زراعية متكاملة.

ويتوقع أن يسهم البرنامج في تحسين مؤشرات الأداء في المزارع والعزب، ورفع مستوى المعرفة لدى العاملين، وتعزيز جاهزية القطاع لمواكبة التحديات المستقبلية، بما في ذلك التغيرات المناخية، وشح الموارد، وتطورات السوق العالمية.