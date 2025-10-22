"قمة التحوّل في سلامة الطيران" تستشرف مستقبل التقنيات الناشئة وتعزيز جاهزية القطاع

دبي في 22 أكتوبر/وام/ انطلقت اليوم أعمال الدورة الأولى من "قمة التحوّل في سلامة الطيران 2025"، التي تنظمها هيئة دبي للطيران المدني على مدار يومين في دبي، بمشاركة نخبة من قادة القطاع وممثلي الهيئات التنظيمية وشركات الطيران والمبتكرين في مجالات التكنولوجيا.

وأكدت الهيئة بهذه المناسبة أن القمة تمثل منصة عالمية رائدة لاستشراف مستقبل سلامة الطيران ونقل المعرفة حول أحدث الممارسات والتقنيات التي تسهم في تعزيز السلامة التشغيلية واستدامة نمو القطاع، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها عالم الطيران، لاسيما مع دخول تقنيات الطائرات بدون طيار والتاكسي الطائر.

وأكد أحمد سالم الصابري، مدير إدارة سلامة المطارات والطيران في هيئة دبي للطيران المدني، أن قمة التحول في سلامة الطيران 2025 منصة رائدة لنقل المعرفة وتبادل الخبرات حول أحدث الممارسات العالمية في مجال سلامة الطيران، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع.

وأوضح أن الحدث، الذي تستضيفه دبي ويعد الأول من نوعه، يعكس حرص الإمارة على تعزيز مكانتها مركزا عالميا للابتكار في قطاع الطيران مشيرا إلى أن عدد عمليات الطائرات بدون طيار في دبي تجاوز 7200 طائرة، فيما يبلغ عدد شركات الطائرات التجارية المسجلة أكثر من 380 شركة، مع تسجيل أكثر من 1200 طائرة لأغراض تجارية و1200 أخرى لأغراض غير تجارية.

ونوه إلى أن المؤتمر يركز على الاستعداد للمستقبل والتعامل مع التقنيات الناشئة مثل الطائرات بدون طيار والتاكسي الطائر، مشيراً إلى أن التخطيط المبكر يحد من عنصر المفاجأة ويسهم في دعم النمو الاقتصادي المرتبط بقطاع النقل الجوي.

وأضاف أن المؤتمر يتضمن ورشاً تدريبية متخصصة يحصل المشاركون فيها على شهادات حضور رسمية لافتا إلى أن جميع الورش ستُتاح لاحقاً عبر موقع الهيئة كمحتوى تدريبي مفتوح للجمي وأوضح أن الخبراء المشاركين يمتلكون مجتمِعين خبرات تتجاوز 300 عام في مجال السلامة الجوية.

ولفت إلى أن الموضوعات المطروحة تشمل نظام إدارة السلامة الجوية "الملحق رقم 19 لمنظمة الإيكاو"، وأتمتة إجراءات نظام إدارة السلامة، والاستخدام الأمثل للمجال الجوي في ظل دخول تقنيات جديدة مثل الطائرات بدون طيار، مؤكداً أهمية رفع الوعي وضمان الاستخدام الآمن والمنظم للأجواء .

وقال إن الذكاء الاصطناعي سلاح ذو حدين، ما يتطلب استخدامه بمسؤولية وإجراء عمليات تحقق دقيقة قبل دمجه في أنظمة الطيران، مؤكداً أن الهيئة تعمل على توظيف التقنيات الحديثة لتعزيز السلامة والتقليل من المخاطر المحتملة.

وذكر أن مشروع التاكسي الطائر الذي تنفذه دبي بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات يُعد من المشاريع الطموحة التي يواكبها المؤتمر بورش متخصصة حول متطلبات الإقلاع والهبوط لمثل هذا النوع من الطائرات والاستخدام الأمثل للمجال الجوي لهذه المركبات ضمن المفهوم الذي يجمع بين المركبات المأهولة وغير المأهولة.

وحول الجدول الزمني للتشغيل التجاري للتاكسي الطائر في دبي، قال الصابري إن التشغيل مخطط له عام 2026 موضحا أن قطاع الطيران في دبي يشهد نمواً مستمراً والهيئة تعمل جاهدة على تمهيد الطريق للشركاء والمستثمرين لضمان التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي وطموحات المستثمرين من جهة، ومعايير السلامة من جهة أخرى.