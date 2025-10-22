فعاليات مميزة لجناح باكستان بمعرض الأسبوع العالمي للغذاء 2025 بأبوظبي

أبوظبي في 22 أكتوبر/وام/ شارك الجناح الباكستاني في معرض الأسبوع العالمي للغذاء 2025 بفعاليات مميزة عكست ثراء المنتجات الباكستانية وجودتها العالية إلى جانب استعراضه مجموعة من أفضل أنواع التمور التي تشتهر بها باكستان.

وحظيت المشاركة بدعم كبير وإقبال لافت من الزوار والجهات المشاركة، ما يعكس تميز الجناح ونجاحه في إبراز جودة المنتجات الغذائية الباكستانية وتعزيز حضورها في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأكد كليم عباسي، مدير مكونات المزارعين في باكستان، أن مشاركة بلاده في معرض الأسبوع العالمي للغذاء 2025 فرصة مهمة لاستعراض جودة التمور الباكستانية وتعزيز حضورها في الأسواق الإقليمية والدولية، مشيراً إلى أن باكستان تُعد من أكبر الدول المنتجة للتمور في العالم بإنتاج سنوي يتجاوز 600 ألف طن.

وأوضح عباسي أن الجناح الباكستاني يشارك ضمن “جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي ” التي أتاحت الفرصة لعرض مجموعة متميزة من المنتجات تشمل التمور المفرومة، والتمور منزوعة النوى، ومعمول التمر، وغيرها من المنتجات ذات القيمة العالية، مؤكداً أن هذا الحدث العالمي منصة مثالية للتعريف بجودة التمور الباكستانية الأصيلة وإبراز مكانتها في قطاع الأغذية العالمي.