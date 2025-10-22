تكريم شركاء نجاح استضافة مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي الـ28– دبي 2025

دبي في 22 أكتوبر/وام/ أعرب معالي سلطان بن سعيد المنصوري رئيس اللجنة العليا للتحضير والإشراف على مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي الثامن والعشرين دبي 2025 الذي استضافته دولة الإمارات عن فخره بما حققته الإمارات من نجاح نوعي في استضافة المؤتمر مؤكدًا أن هذا الإنجاز جاء ثمرة عمل وطني مشترك وتكامل مؤسسي جسّد رؤية القيادة الرشيدة في بناء منظومة حكومية متكاملة ومبدعة.

جاء ذلك خلال لقاء معاليه أعضاء اللجنة العليا والجهات والمؤسسات الوطنية التي دعمت استضافة أعمال المؤتمر ضمن حفل تكريم خاص أقيم في مجلس غرف دبي تقديرًا لجهودهم في إنجاح الحدث العالمي الذي عقد خلال الفترة من 8 إلى 19 سبتمبر الماضي والتي أسهمت في تعزيز مكانة دولة الإمارات منصة رائدة للحوار الدولي، ومركزا عالميا لصناعة مستقبل الخدمات البريدية واللوجستية.

جاء هذا التكريم تتويجًا للنجاح الكبير الذي حققته استضافة المؤتمر الذي جمع أكثر من 2200 مشارك من 192 دولة، وأسفر عن اعتماد "استراتيجية دبي 2026–2029" بوصفها خارطة الطريق الجديدة لتطوير القطاع البريدي العالمي، إلى جانب انتداب دولة الإمارات لمتابعة تنفيذ محاور الاستراتيجية الجديدة من خلال “خطة عمل دبي” التي ستقودها الدولة خلال الأعوام الأربعة المقبلة، بصفتها رئيسة المجلس الإداري للاتحاد، وانتخابها لعضوية مجلس العمليات البريدية للاتحاد البريدي العالمي.

وقال معاليه: “يُجسّد هذا النجاح الصورة المشرّفة لدولة الإمارات على الساحة الدولية، ويعكس قدرتها على قيادة التغيير وصناعة المستقبل من خلال العمل الجماعي والتعاون الوثيق بين مختلف الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة” واصفا مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي بأنه منصة عالمية أبرزت مكانة الدولة باعتبارها جسرا للتواصل بين الأمم، ومركزا للحلول المبتكرة في القطاعات اللوجستية والتجارة الرقمية والتنمية المستدامة.

من جهته، ثمّن طارق الواحدي، الرئيس التنفيذي لسفن إكس (7X)، الجهة المنظمة للمؤتمر بوصفها الممثل الرسمي لعضوية دولة الإمارات في الاتحاد البريدي العالمي جهود جميع الجهات التي أسهمت في إنجاح المؤتمر، مؤكدًا أن هذا الإنجاز الوطني تحقق بفضل روح التعاون التي جمعت الشركاء من مختلف القطاعات.

وأضاف الواحدي أن المخرجات التي أسفر عنها المؤتمر نقطة تحول محورية في مسيرة القطاع البريدي واللوجستي العالمي، والتي تجلّت باعتماد (استراتيجية دبي 2026–2029) التي ستوجّه مسار العمل الدولي نحو التحوّل الرقمي والاستدامة وتكامل الشبكات البريدية واللوجستية ونؤكد التزامنا بمواصلة العمل مع شركائنا لترجمة هذه المخرجات إلى مبادرات عملية تدعم أهداف التنمية الاقتصادية والتجارية، وتُعزّز مكانة دولة الإمارات محورا رئيسيا في منظومة التجارة العالمية".