أكتوبر 2026 موعدا للنسخة الـ4 لـ "بطولة الإمارات لكرة الطاولة للشباب والناشئين"

دبي في 22 أكتوبر/ وام/ أعلن الاتحاد الدولي لكرة الطاولة اليوم إقامة النسخة الرابعة من بطولة الإمارات الدولية للشباب والناشئين خلال الفترة من 18 إلى 21 أكتوبر 2026.

جاء تحديد الموعد الجديد على هامش النسخة الثالثة للبطولة التي تستضيفها دبي حاليا بمشاركة 265 لاعباً ولاعبة من 26 دولة بصالة شباب الأهلي بالممزر وبرعاية مجلس دبي الرياضي.

وتواصلت اليوم منافسات البطولة في يومها الثاني حيث استكملت منافسات تحت 11 و15 سنة للبنين والبنات فيما انطلقت منافسات الزوجي المختلط.

وتأهل راشد سعيد ومحمد المسيبي لاعبا المنتخب إلى دور الستة عشر لفئة الفردي تحت 13 سنة، بعدما نجح راشد في الفوز على المصري يوسف المرسي ليلتقي الهندي براتيك تولساني فيما فاز المسيبي على الكويتي يوسف الكندري، ويلتقي مع السنغافوري أنج راي تينج.

وتشهد هذه الفئة تألقا عربيا بتأهل عدد من اللاعبين منهم السعودي يوسف حنيفة الذي يواجه العراقي أنديا محمد، والبحريني سيد علوي الذي يلتقي المصري صلاح علام، وهو ما يضمن وجود لاعبين عرب في الدور ربع النهائي.

من ناحية أخرى، سيطر الكوريون على فئة الزوجي المختلط تحت 19 سنة بعدما جاء النهائي كوريا خالصا بتأهل الزوجي ما يونغمين ولي داهي إلى النهائي لمواجهة الزوجي لي هيون هو وكيم إيونسيو.

وأكد عمار خلف الشامسي عضو مجلس إدارة اتحاد الطاولة، رئيس لجنة الحكام بالبطولة أن النسخة الثالثة من البطولة تشهد مشاركة 16 حكما من بينهم حكام دوليون من عدة دول مختلفة منها الإمارات، و مصر، وسوريا، والأردن، وإيران منوها إلى حرص الاتحاد على اختيار الحكام بعناية حتى يستفيد الحكام المحليون من هذه الخبرات في التعامل مع المباريات والبطولات.

وأوضح أن اختيار الحكام دائما ما يصب في اتجاه الدوليين والدرجة الأولى، ودائما مثل هذه البطولات ما تكون مؤهلة للشارة الدولية، كون البطولة دولية ومعتمدة من الاتحاد الدولي للعبة مشيرا إلى أن هناك 8 حكام مواطنين ضمن قائمة البطولة.