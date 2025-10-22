شرطة دبي و الأمم المتحدة تتعاونان في مجالات التدريب وبناء القدرات وحقوق الإنسان

دبي في 22 أكتوبر/وام / نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلةً في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، بالتعاون مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (UNITAR) – إدارة الدبلوماسية متعددة الأطراف – دورة تدريبية في “حقوق الإنسان”، بهدف ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان في الممارسات الشرطية والأمنية بمختلف القطاعات.

استهدفت الدورة، - التي شارك فيها 40 منتسباً من مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة، العاملين والمتخصصين في المجال الأمني - لتعريفهم بسبل تعزيز المهنية وبناء الثقة المجتمعية وترسيخ مفاهيم وقيم حقوق الإنسان وفق المعايير والممارسات الدولية.

شهد افتتاح الدورة العميد عبد الرحمن الشاعر مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، والعميد الدكتور جاسم محمد عبد الله نائب مدير الإدارة العامة للتدريب، والعقيد فيصل الخميري نائب مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، والمقدم الدكتور علي المطروشي مدير إدارة حماية الطفل والمرأة، والدكتور ربيع الحداد مدير برنامج الدبلوماسية متعددة الأطراف في معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث، والدكتورة سابرينا وولمان رئيس برنامج القانون الدولي، والدكتورة إيلودي ترانشيه الخبيرة الدولية في مجال حقوق الإنسان، والدكتور ميشيل طبّال الخبير الدولي في المجال ذاته.

وأكد العميد عبد الرحمن الشاعر في كلمة خلال الافتتاح، أن الشراكة مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث تُجسد التزام شرطة دبي العميق بدعم توجهات دولة الإمارات في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وانسجاماً مع رؤيتها في بناء منظومة أمنية ترتكز على العدالة والاحترام والمسؤولية المجتمعية.

وقال إن شرطة دبي تعمل من خلال هذه الشراكة النوعية على تمكين كوادرها الشرطية من تبني أفضل الممارسات الدولية بما يعزز من ثقة المجتمع ويعكس الصورة الحضارية لدولة الإمارات ودبي، مشيراً إلى أن الدورة تأتي ضمن استراتيجية شرطة دبي الرامية إلى تعزيز العمل الأمني القائم على احترام الكرامة الإنسانية والوقاية من أي ممارسات تمس حقوق الأفراد، عبر نشر ثقافة حقوق الإنسان ودمجها ضمن منظومة التدريب والتأهيل المستمر.

وأضاف أن الدورة تهدف إلى تطوير أطر التعاون مع المنظمات الدولية المعنية وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى، بما يرسخ موقع شرطة دبي مؤسسة أمنية رائدة في الالتزام بالمعايير الحقوقية العالمية.

تناولت الدورة، التي استمرت ثلاثة أيام، عدداً من المحاور التخصصية من أبرزها الإطار العالمي لحقوق الإنسان والتزامات دولة الإمارات بموجب المعاهدات والآليات الدولية، وتطبيق معايير حقوق الإنسان في العمل الشرطي، والتعامل مع الفئات الضعيفة، وتطبيق نهج قائم على حقوق الإنسان في الممارسات الميدانية، إضافة إلى جلسات تفاعلية ودراسات حالة وتمارين تطبيقية هدفت إلى تعزيز فهم المشاركين للمؤسسات الحقوقية وآلياتها.

وفي ختام الدورة، وقّعت الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث اتفاقية شراكة لتعزيز التعاون المشترك في مجالات التدريب وبناء القدرات وحقوق الإنسان واستشراف المستقبل والحوكمة والمرونة المؤسسية.

وقّع الاتفاقية عن شرطة دبي العميد عبد الرحمن الشاعر مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، وعن المعهد الدكتور ربيع الحداد مدير برنامج الدبلوماسية متعددة الأطراف، بحضور العميد الدكتور جاسم محمد عبد الله وعدد من الضباط والمختصين من الجانبين.

وبموجب الاتفاقية، يتعاون الطرفان في تنفيذ برامج تدريبية مشتركة وتبادل الخبرات المعرفية في مجال حماية الطفل وحقوق الإنسان، وتشكيل لجان وفرق عمل متخصصة لدعم مجالات التعاون المستقبلية