"أبوظبي للزراعة" توقع 3 مذكرت تفاهم خلال الأسبوع العالمي للغذاء

أبوظبي في 22 أكتوبر / وام / وقعت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية اليوم ثلاث مذكرات تفاهم نوعية مع كل من أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، ومنصة "صناعة" لتسويق المنتجات الوطنية، ومصرف الإمارات للتنمية، وذلك خلال اليوم الثاني من فعاليات الأسبوع العالمي للغذاء الذي تستضيفه العاصمة أبوظبي ويستمر حتى يوم غد.

تأتي هذه المذكرات في سياق التزام الهيئة بتعزيز الشراكات الوطنية وتبادل الخبرات والمعرفة، بما يسهم في تطوير قطاع الزراعة والسلامة الغذائية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

فقد وقعت الهيئة مذكرة تفاهم مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية بهدف تبادل الخبرات وتنمية القدرات المؤسسية في مجالات التدريب والاتصال وتنظيم الفعاليات ذات الاهتمام المشترك.

وتسهم المذكرة في تأسيس إطار تعاون يربط بين القطاع الغذائي والدبلوماسي، وتطوير الكفاءات الوطنية وتوسيع نطاق التأثير المؤسسي في الملفات ذات البعد الدولي.

وتنص المذكرة على تشكيل فريق عمل مشترك لوضع خطة سنوية تشمل مبادرات تدريبية متخصصة، ومؤشرات أداء واضحة، وجدولاً زمنياً للتنفيذ، إلى جانب تنظيم حلقات نقاش وزيارات ميدانية في الموضوعات ذات الصلة.

ويُتوقع أن تسهم هذه الشراكة في تعزيز حضور أبوظبي في المحافل الدولية المعنية بالأمن الغذائي والسياسات الزراعية، وترسيخ مكانتها جهة فاعلة في صياغة الخطاب العالمي حول الاستدامة والتغذية.

وفي إطار التزامها بدعم المنتجين المحليين وتعزيز مساهمتهم في الاقتصاد الوطني، وقعت الهيئة اتفاقية تعاون مع شركة "صناعة لتسويق المنتجات الوطنية" بهدف تطوير قنوات تسويقية مبتكرة للمنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية النحل المحلية.

وتتضمن الاتفاقية إطلاق منصة "إنتاج" الافتراضية، التي تُعد إحدى المبادرات الرقمية الرائدة في تسويق الإنتاج المحلي، وتوفر واجهة ذكية للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية والنحالين لعرض منتجاتهم والوصول إلى المستهلكين والشركات الوطنية بطريقة أكثر كفاءة وشفافية.

وتهدف الاتفاقية إلى خلق سوق متوازن يستوعب جميع المنتجين، ويعزز من فرصهم في المنافسة، إلى جانب توفير منتجات صحية وآمنة للمستهلكين، بما يواكب توجهات الدولة نحو الاستدامة والاكتفاء الذاتي.

وتنص على تبادل العلامات التجارية والترويج المشترك عبر المنصات الرقمية الرسمية للطرفين، وتنفيذ حملات تسويقية مخصصة تستهدف قاعدة العملاء الحالية، وذلك وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها لدى كل جهة.

وتعد منصة "صناعة" مبادرة وطنية متكاملة تسعى إلى تمكين القطاع الإنتاجي المحلي من خلال أدوات رقمية ذكية، وتعمل على تعزيز ثقة المستهلكين بالمنتج الإماراتي، وتوسيع نطاق انتشار العلامة التجارية "صُنع في الإمارات" محلياً وإقليمياً.

وتساهم المنصة في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع الزراعي والغذائي، وتوفير بيئة رقمية محفزة للنمو والتوسع، بما ينسجم مع رؤية الإمارات في بناء اقتصاد معرفي متنوع ومستدام.

في حين وقعت الهيئة مذكرة تفاهم مع مصرف الإمارات للتنمية بهدف استكشاف فرص التعاون في دعم المزارعين ومربي الثروة الحيوانية، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع الزراعي.

وتشمل الاتفاقية توجيه أصحاب المشاريع الزراعية لفتح حسابات مصرفية والاستفادة من الخدمات التمويلية التي يقدمها المصرف، إلى جانب التعاون في استقطاب مشاريع زراعية وصناعات غذائية جديدة إلى الدولة.

كما تنص الاتفاقية على تبادل العلامات التجارية والترويج المشترك، وتنسيق الحملات التسويقية بما يخدم أهداف الطرفين.

وتعكس هذه الاتفاقيات الثلاث حرص هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية على بناء منظومة غذائية متكاملة ومستدامة، ترتكز على التعاون المؤسسي، التمكين الاقتصادي، والترويج الذكي للمنتجات المحلية.

ومن شأن هذه الشراكات أن تعزز مكانة أبوظبي مركزا إقليميا للابتكار في الزراعة والأمن الغذائي، وتفتح آفاقاً جديدة للتكامل بين القطاعات الحكومية والخاصة والأكاديمية.