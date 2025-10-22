"استثمر في الشارقة" : 1.5 مليار دولار قيمة الاستثمارات الأجنبية بالإمارة خلال النصف الأول

الشارقة في 22 أكتوبر/وام/ استقطبت إمارة الشارقة خلال النصف الأول من العام الجاري استثمارات بقيمة 1.5 مليار دولار بنسبة نمو قدرها 361 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وقال سعادة محمد المشرخ المدير التفيذي لـ “ إستثمر في الشارقة ” في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات (وام) على هامش النسخة الحالية من منتدى الشارقة للإستثمار التي انطلقت اليوم بمركز الجواهر للمناسبات و المؤتمرات إن القوانين والتشريعات الجديدة أسهمت بدورها بشكل كبير في تسجيل هذا النمو .

ولفت إلى أن الاستثمارات ركزت على القطاع الصناعي و قطاع التكنولوجيا وقطاع الزراعة ‏والخدمات مشيرا إلى أن “استثمر في الشارقة ”يستهدف الأسواق الأوروبية والسوق الهندي والسوق البرازيلي والأسواق الأمريكية وذلك لجذب مزيد من الاستثمارات العالمية.

وقال إن العام الماضي شهد إطلاق أول رخصة تجارية بالذكاء الاصطناعي في العالم بالتعاون مع شركة مايكروسوفت مما أسهم في تسهيل وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجدد الراغبين في دخول أسواق الدولة عامة والشارقة خاصة مشيرا إلى تصدر الهند أبرز الجنسيات المستثمرة في الإمارة تلتها باكستان ثم الأردن ومصر والصين.

ووصف النسخة الحالية من المنتدى بأنها نسخة استثنائية نظرا للتعاون مع منتدى الاستثمار العالمي الذي تنظمه الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار..وذكر أن أكثر من 51 منظمة ترويج استثمار من جميع أنحاء العالم ‏تشارك في منتدى هذا العام إلى جانب 10 الآف مشارك .