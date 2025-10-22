500 مليون دولار قيمة الاستثمارات بمجمع الشارقة للبحوث والابتكار

الشارقة في 22 أكتوبر /وام/ بلغت قيمة الاستثمارات في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار 500 مليون دولار أمريكي، في قطاعات حيوية مثل النقل المتطور والصناعات الاستراتيجية مثل القطار المعلق، ومختبرات متخصصة في الطباعة ثلاثية الأبعاد، فضلاً عن قطاع الذكاء الاصطناعي.

أعلن ذلك حسين المحمودي، المدير التنفيذي للمجمع في تصريحات لـ "وام" خلال مشاركته في منتدى الشارقة للاستثمار الذي انطلق اليوم في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات.

وقال المحمودي إن المنتدى يُعد منصة بارزة للمجمع لاستعراض أنشطته إلى جانب أعمال الجهات المحلية والإقليمية والدولية العاملة فيه ويُمثل فرصة للتعرف على شركات جديدة واستكشاف فرص استثمارية في مجالات مثل البحوث والتقنيات المرتبطة بقطاعات الصحة والتنمية والبيئة والمواصلات والصناعات المتقدمة، وهي مجالات ذات أولوية بالنسبة للدولة.

وأوضح المحمودي أن المجمع يوفر بيئة محفزة للابتكار من خلال تقديم تسهيلات تشمل البنية التحتية كالأراضي والمستودعات والمكاتب، إلى جانب الدعم المالي للشركات الواعدة التي تقدم نماذج استثمارية ناجحة.

وأشار إلى أن شركات التقنية حول العالم تبحث عن المواهب، ومع وجود مدينة الشارقة الجامعية التي تضم أكثر من 45 ألف طالب، يسعى المجمع لتوفير خيارات مميزة لهذه الكفاءات.

وكشف أن المجمع يسعى حالياً لجذب شركات من مختلف أنحاء العالم، بما يشمل أوروبا، الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، ودولاً واعدة مثل إندونيسيا.