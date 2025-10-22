ملتقى المشترين المستضافين في أبوظبي يشهد إبرام صفقات قيمتها 2.55 مليار درهم

أبوظبي في 22 أكتوبر/وام/ شهد اليوم الأول من "ملتقى المشترين المستضافين" إبرام 18 صفقة بقيمة 1.8 مليار درهم، إلى جانب 1,353 اجتماعًا ثنائيًا بين العارضين والمشترين المؤهلين، ناقشوا خلالها فرصًا تجارية بقيمة 750 مليون درهم، ليصل إجمالي قيمة الصفقات إلى 2.55 مليار درهم.

يُعد “ملتقى المشترين المستضافين” من أبرز منصات التواصل والتعاون التجاري في قطاع الأغذية والمشروبات، إذ انطلقت فعالياته ضمن أسبوع الغذاء العالمي في العاصمة أبوظبي، بمشاركة واسعة من كبار صنّاع القرار والرؤساء التنفيذيين من مختلف أنحاء العالم.

يهدف الملتقى إلى تعزيز فرص التعاون والتبادل التجاري، من خلال تنظيم لقاءات مباشرة وفعّالة بين موردي الأغذية والمشروبات وكبار المشترين من القطاعات الحيوية كالطيران، الصناعة، الاستيراد والتصدير، والخدمات اللوجستية.

شهد الملتقى تبادل الأفكاروجلسات معمّقة تناولت خطط التعاون والتوسع مستقطبا مشاركين من الإمارات، ودول الخليج، وآسيا، وأوروبا، وأمريكا، وأفريقيا، من كبار التنفيذيين وأصحاب القرار، ما أضفى عليه طابعًا عمليًا وفعّالًا، ورسّخ مكانة أبوظبي مركزا عالميا للتعاون في قطاع الأغذية والمشروبات.