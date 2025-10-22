منصور بن محمد يشهد حفل افتتاح النسخة الـ3 لدورة الألعاب الآسيوية للشباب في البحرين

المنامة في 22 أكتوبر /وام/ تحت رعاية صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة وبحضور سمو الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة، ممثل جلالة ملك البحرين للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، شهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية حفل افتتاح النسخة الثالثة من دورة الألعاب الآسيوية للشباب الذي أقيم مساء اليوم في مركز البحرين العالمي للمعارض.

وقد استقبل صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في قصر الصخير، سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، ورؤساء الوفود المشاركة في الدورة، مهنئاً الجميع بانطلاق هذه النسخة من الألعاب الآسيوية للشباب.

وشهد سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم برنامج الحفل يرافقه معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير الرياضة نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس المكتب التنفيذي للجنة، وسعادة فهد محمد سالم بن كردوس العامري، سفير الدولة لدى مملكة البحرين الشقيقة، وسعادة غانم مبارك الهاجري وكيل وزارة الرياضة، وسعادة اللواء الدكتور محمد المر رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى، وسعادة عبدالله مبارك المهيري، مدير عام اتحاد سباقات الهجن. بدأ الحفل بعزف السلام الوطني لمملكة البحرين وتضمن عدداً من الفقرات التي جسدت جوانب مهمة من تراث البلد المستضيف.

وقام سموّه بتحية وفد الإمارات المشارك في الفقرة الخاصة بطابور أعلام الدول، حيث حمل عَلَم الدولة كلاً من علي الكعبي لاعب منتخبنا الوطني للترايثلون، وشيخة الكتبي لاعبة منتخبنا الوطني للتايكواندو.

ووجّه سموّه حديثه إلى الوفد الرياضي المشارك في فعاليات الدورة مؤكداً أن تمثيل الوطن وإعلاء رايته شرف ورسالة هي الأنبل في مسيرة جميع الرياضيين الذين يواصلون ساعات التدريب والإعداد لفترات طويلة، من أجل اللحظة التاريخية التي يعلو فيها عَلَم الإمارات على منصات التتويج، والتي تستحق أن يُبذل من أجلها الغالي والنفيس.

وأضاف سموّه أن الرياضيين من أبناء الوطن اعتادوا على التميز وتحقيق الإنجازات بجدارة واستحقاق، مشيراً إلى أن هذا الحدث موجّه إلى فئة عمرية محددة وهي فئة الشباب التي تحظى بكامل الدعم والاهتمام والتمكين من قيادتنا الرشيدة، الأمر الذي يعزز من أهمية المشاركة ودورها المهم في صقل قدرات اللاعبين، لاسيما وأنها تعد محطة مؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية للشباب المقرر إقامتها العام المقبل في العاصمة السنغالية داكار.

وأثنى سموّه على الجهود الكبيرة من اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية للشباب، مثمّناً حرص الأشقاء في مملكة البحرين على توفير أفضل السبل للرياضيين المشاركين والذين يزيد عددهم عن 5000 رياضي من 45 دولة، في واحدة من أهم المحطات الرياضية المرتقبة نظراً لتوقيت إقامتها الذي يسبق مناسبات مهمة على أجندة الحركة الأولمبية على جميع الأصعدة.

كان سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، قد وصل إلى مملكة البحرين في وقت سابق من اليوم حيث كان في استقبال سموه لدى وصوله القاعة الملكية بمطار البحرين الدولي سموّ الشيخ خالد بن حمد بن عيسى آل خليفة، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية.

وقد أُقيم حفل الافتتاح لأول مرة في تاريخ الدورة داخل صالة مغلقة وذلك بمركز البحرين العالمي للمعارض، وتستضيف البطولة 26 رياضة مختلفة خلال فعاليات الدورة ضمن جدول المنافسات بمشاركة أكثر من 5000 رياضي من 45 دولة على مستوى القارة الآسيوية.

ويشارك وفد دولة الإمارات في الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب بالبحرين التي تستمر حتى 31 أكتوبر 2025، بوفد مكوّن من 152 رياضياً بواقع107 لاعبين و45 لاعبة يتنافسون في 19 رياضة تشمل كرة اليد، كرة السلة 33x، الفروسية (قفز الحواجز والقدرة)، ألعاب القوى، السباحة، الدراجات (الطريق)، الملاكمة، المواي تاي، الرياضات الإلكترونية، رفع الأثقال، الترايثلون، التايكواندو، تنس الطاولة، سباقات الهجن، الريشة الطائرة، الجولف، الجودو، الجوجيتسو، والرياضات القتالية MMA.

من ناحية أخرى فاز منتخبنا الوطني لكرة اليد على نظيره الكازاخستاني بنتيجة 35 - 27 في ثاني مبارياته بالدورة، بعد خسارته في المباراة الافتتاحية أمام المنتخب الصيني ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم إلى جانب الإمارات كلاً من الصين والكويت وإيران وتايلاند وكازاخستان.

وقد وصلت أمس إلى البحرين 9 منتخبات وطنية استعداداً للمشاركة في النسخة الثالثة من الألعاب الآسيوية للشباب وهي منتخبات الفروسية (قفز الحواجز) وألعاب القوى، والمواي تاي، وكرة السلة، والترايثلون، والتايكواندو، والجولف، والملاكمة، والرياضات القتالية MMA.

واستقبلت إدارة الوفد الرياضي وفرق العمل باللجنة الأولمبية الوطنية المنتخبات الرياضية فور وصولهم إلى البحرين، متمنين لجميع الرياضيين التوفيق والتميز خلال مشاركتهم في الحدث الرياضي الكبير.

وشهد وفد دولة الإمارات الرياضي المشارك في دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب، مراسم رفع علم الدولة في مركز البحرين العالمي للمعارض، وذلك ضمن البروتوكول الرسمي المُتبع قبل انطلاق المنافسات، احتفاءً بالوفود المشاركة في الحدث القاري.

