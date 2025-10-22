"كَنَف" يستعرض نموذج الشارقة لحماية الطفل في الرباط

الرباط في 22 أكتوبر/وام/ شارك مركز "كَنَف" بيت الطفل في الشارقة في سلسلة اجتماعات وورش عمل متخصصة عقدت في العاصمة المغربية الرباط بدعوة من المرصد الوطني لحقوق الطفل بهدف بحث مواءمة نموذج المركز المتكامل متعدد التخصصات مع الأطر والنماذج الوطنية المغربية تمهيداً لإطلاق مسار تعاون مؤسسي يتيح نقل الخبرات وتعميم الممارسات المثبتة في رعاية الأطفال ضحايا الإساءات.

جاءت المشاركة ضمن زيارة وفد من مركز "كَنَف" ترأسته هنادي صالح اليافعي مدير عام مؤسسة سلامة الطفل ورئيسة اللجنة العليا لإدارة المركز والذي عقد لقاءات موسّعة مع فرق قانونية وطبية ونفسية واجتماعية من مختلف المؤسسات المغربية المعنية بحقوق الطفل.

وأكدت هنادي اليافعي أن زيارة وفد "كَنَف" للمملكة المغربية جسدت التزام المركز بترسيخ منظومة عربية متكاملة لحماية الطفل تقوم على التكامل المؤسسي والعدالة الصديقة للطفولة ورسخت قناعة بأن حماية الطفل مسؤولية مشتركة وأن تبادل الخبرات هو الطريق الأسرع لبناء منظومات قادرة على حماية الأطفال من أي شكل من أشكال الإيذاء وقالت : “ما يجمعنا إيماننا بأن العدالة الصديقة للطفولة واجب إنساني يعكس عمق قيمنا وهويتنا المشتركة ويترجم رؤية الشارقة في جعل الطفل في صميم التنمية الاجتماعية والاستثمار الأهم في مستقبل أوطاننا”.

من جانبها ذكرت الدكتورة غزلان بنجلون نائب رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل في المغرب أن الزيارة شكلت فرصةً لتبادل الخبرات ومناقشة سبل إقامة شراكات مستقبلية بين المؤسستين بما يعود بالنفع المتبادل على كلٍّ من المرصد الوطني لحقوق الطفل و(كنف) ويسهم في تعزيز الجهود المشتركة لحماية الأطفال وضمان رفاههم.

وقدّم فريق "كَنَف" عرضاً متكاملاً لتجربة الشارقة في بناء "المركز الواحد" الذي يجمع تحت سقف واحد جهات إنفاذ القانون والطب الشرعي والرعاية النفسية والاجتماعية والاستشارات القانونية والتحقيقات المتخصصة في قضايا العنف ضد الأطفال بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.