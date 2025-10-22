وفد تجاري إماراتي يزور بورصة لتعزيز التعاون في قطاع الأغذية بين الإمارات وتركيا

بورصة (تركيا) في 22 أكتوبر/ وام/ نظّمت سفارة دولة الإمارات في أنقرة، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة بورصة (BTSO)، زيارة لوفد تجاري إماراتي من القطاع الأمن الغذائي، بهدف تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار بقطاع الأغذية بين البلدين.

ضمّ الوفد ممثلين عن رابطة الإمارات للفرانشايز وغرفة تجارة وصناعة الفجيرة وعددا من ممثلي الشركات والمؤسسات التجارية الإماراتية، حيث عقدت الشركات الإماراتية لقاءات ثنائية مع نحو 25 شركة تركية من قطاعات الأغذية المختلفة، لبحث فرص التوريد والاستثمار والتصنيع المشترك.

وشملت الزيارة جولات ميدانية لعدد من المصانع التركية المتخصصة في الصناعات الغذائية والمنتجات العضوية، للاطلاع على خطوط الإنتاج ومعايير الجودة.

وأكد سعادة سعيد الظاهري، سفير دولة الإمارات لدى الجمهورية التركية، أن الزيارة تأتي في إطار العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين، وتعكس حرص دولة الإمارات على توسيع شراكاتها الاقتصادية وتعزيز الأمن الغذائي والاستدامة بالتعاون مع تركيا، مشيداً بدور غرفة تجارة وصناعة بورصة في تنظيم البرنامج وبالتفاعل الإيجابي من جانب الشركات المشاركة.