وزراء ومسؤولون دوليون يؤكدون أهمية بناء اقتصاد عالمي مرن قائم على الشراكات والتحول الأخضر

الشارقة في 22 أكتوبر/وام / أكد وزراء ومسؤولون دوليون أن العالم يمر بمرحلة فارقة تتطلب إعادة صياغة سياسات الاستثمار بما يواكب التحولات العالمية ويعزز المرونة والاستدامة في مختلف القطاعات.

وشددوا على أن الاستثمار في البنية التحتية الخضراء والتحول الصناعي القائم على التكنولوجيا المتقدمة وتمكين رأس المال البشري بات ركيزة أساسيّة لبناء اقتصادات قادرة على التكيّف مع المتغيرات العالمية مشيرين إلى ضرورة تفعيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتوفير فرص استثمارية جديدة تسهم في الحد من التحديات المناخية والاقتصادية.

جاء ذلك خلال الجلسة الرئيسة التي حملت عنوان "رؤى قادة عالميين: إعادة تحديد أولويات استراتيجيات الترويج للاستثمار وتسهيله في ظلّ التحول الاقتصادي العالمي" ضمن فعاليات الدورة الثامنة من "منتدى الشارقة للاستثمار 2025" التي تُقام هذا العام بأجندة موحدة مع "مؤتمر الاستثمار العالمي" الذي تستضيفه الشارقة للمرة الأولى على مدى يومين في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات.

شارك في الجلسة كل من معالي وامكيلي مين أمين عام منطقة التجارة الحرة في القارة الأفريقية ومحمد ملا يعقوب رئيس منظمة (وايبا) المنتخب حديثاً ومساعد المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر الكويتية ومعالي قيصر أحمد شيخ وزير الاستثمار في باكستان ومعالي سارا باڤكوف وزير حماية البيئة في صربيا والمهندس طلال الهلالي المدير العام لهيئة الاستثمار السورية و فرخ يوسفزاده وكيل وزارة الاستثمار في طاجيكستان والدكتورهولغر بنجمان رئيس غرفة التجارة الدولية في ألمانيا.

وأكد معالي وامكيلي مين أن أفريقيا تواصل المضي قدماً في بناء بيئة استثمارية متكاملة رغم التحديات العالمية مشيراً إلى أن التغيرات المناخية والرقمنة والذكاء الاصطناعي تعيد تشكيل أولويات الاستثمار في أفريقيا .

وأوضح أن القارة تعمل حالياً على تنفيذ مبادرات صناعية خضراء تركز على الطاقة المتجددة والقيمة المضافة للموارد الطبيعية مشيراً إلى أن دول أفريقيا أعلنت في مؤتمر المناخ بكينيا التزامها بضخ أكثر من 100 مليون دولار في استثمارات صناعية جديدة.

وأضاف أن القارة تواجه عجزاً سنوياً في البنية التحتية يُقدّر بنحو 107 مليارات دولار داعياً إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص لسد هذه الفجوة وتعزيز التكامل الاقتصادي الأفريقي وأكد أن التصنيع المستدام هو الطريق الأمثل لبناء مستقبل قوي ومتوازن.

وأكّد محمد ملا يعقوب أن المنتدى يشكل منصة عالمية لتبادل الممارسات الناجحة في جذب الاستثمارات وتعزيز الاستدامة مشيراً إلى أن العالم بحاجة اليوم إلى استثمارات مرنة تدعم سلاسل الإمداد الخضراء.

وقال إن هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الكويتية تواصل التزامها بدعم المشاريع محلياً ودولياً ومواجهة التحديات الاقتصادية لضمان استمرارية تدفق الاستثمارات الأجنبية وأضاف :" نحتفل اليوم بثلاثة عقود من الاستثمار بثقة وتجدّد ونسعى إلى كتابة فصل جديد في بناء اقتصاد قوي يحوّل عالمنا نحو المستقبل".

من جانبه قال معالي قيصر أحمد شيخ إن بلاده أصبحت وجهة جاذبة للاستثمار بفضل استقرار عملتها خلال العامين الماضيين ونجاحها في تبسيط القوانين والإجراءات عبر مراكز تيسير الاستثمار التي تعمل كنافذة موحدة للمستثمرين.

وأوضح أن الحكومة الباكستانية أطلقت قوانين وبرامج جديدة لحماية المستثمرين وتبسيط الإجراءات مؤكداً أن الاستثمار والتجارة يمثلان العمود الفقري للاقتصاد الباكستاني ويسهمان في مكافحة الفقر في جنوب آسيا.

وأشار إلى أن باكستان تمتلك أكثر من 3% من قاعدة المستهلكين عالمياً داعياً المستثمرين الإماراتيين والدوليين إلى الاستفادة من الفرص الكبيرة المتاحة في قطاعات الصناعة والبنية التحتية.

من جهتها استعرضت معالي سارا باڤكوف تجربة بلادها في إعادة تشكيل سياسات الاستثمار لتتلاءم مع المتغيرات المناخية والاقتصادية مشيرة إلى أن صربيا جذبت استثمارات أجنبية مباشرة بلغت 5.2 مليار يورو في 2024 نتيجة لثقة المستثمرين في شفافية بيئة الأعمال وموقعها الاستراتيجي بوصفها حلقة وصل بين الشرق والغرب .

وأضافت أن بلادها تعتمد على رأس المال البشري كأصل استراتيجي وتسعى إلى بناء اقتصاد ذكي ومستدام يقوم على القيمة المضافة والابتكار.

وتحدث المهندس طلال الهلالي عن الخطوات التي اتخذتها بلاده لإعادة بناء الاقتصاد الوطني بعد سنوات من التحديات مشيراً إلى أن سوريا أطلقت مكتب إدارة المشاريع كمنصة وطنية موحدة للاستثمار .

وأوضح أن القانون الجديد للاستثمار في سوريا يمنح المستثمرين ملكية كاملة للمشروعات ويعفي قطاعات مثل الصحة والزراعة من الضرائب والجمارك مؤكداً أن البلاد تستعيد مكانتها الاقتصادية بسرعة ودعا المستثمرين من دول العالم وتحديداً المنطقة المحيطة إلى زيارة سوريا والاطلاع على الفرص الواعدة في بيئة آمنة وجاذبة.

وأكد سعادة زاهر القطارنة أمين عام وزارة الاستثمار في الأردن أن التحول في الاقتصاد العالمي يتطلب الانتقال من التنافسية إلى التشاركية مشيراً إلى أن الأردن رسّخ مكانته كاقتصاد تحويلي يربط أفريقيا بأوروبا.

وأوضح أن بلاده تتيح للمستثمرين الوصول إلى 1.4 مليار مستهلك سنوياً حول العالم بفضل موقعها الجغرافي وشراكاتها الإقليمية والأردن يقيس نجاحه بمدى تأثير الاستثمارات على حياة الناس لا بعدد المشاريع المنفذة مؤكداً أن المرونة والاستدامة لا تُبنى إلا بالتعاون والتكامل بين الدول.

واستعرض سعادة فرخ يوسفزاده تجربة بلاده في تعزيز الاقتصاد الأخضر والاندماج الإقليمي مشيراً إلى أن طاجيكستان تنتج أكثر من 527 مليار كيلوواط سنوياً من الطاقة المتجددة يتم الاستفادة من 5% فقط ما يجعلها مركزاً إقليمياً للطاقة النظيفة .

ونوه إلى أن لدى طاجيكستان خمس مناطق حرة متطورة وأكثر من 240 ميزة جمركية واستثمارية إلى جانب توجهها نحو دمج الذكاء الاصطناعي في القطاعات الصناعية مؤكداً أن هدف بلاده الاستراتيجي فتح مجالات التعاون الإقليمي وتعزيز الثقة في الأسواق الناشئة.

وأكد الدكتور هولغر بنجمان في ختام الجلسة أن الثقة تمثل العملة الحقيقية للاستثمار العالمي مشيرا إلى أن الشركات التي تتبنى استراتيجيات مرنة قائمة على الشفافية والاستدامة هي الأكثر قدرة على النجاح وأن أكثر من 80 ألف شركة صغيرة ومتوسطة في ألمانيا تحتاج إلى تعزيز شراكاتها الدولية.

وأضاف أن التاريخ يكافئ الدول والشعوب التي تؤمن بالتعاون وتتشارك الفرص داعياً دول المنطقة إلى الانفتاح على التعاون الصناعي والاستثماري العابر للحدود لبناء مستقبل مشترك أكثر مرونة واستدامة.