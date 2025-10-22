شرطة أبوظبي تطلق حملة "خلك حذر" لتعزيز الأمن الرقمي

أبوظبي في 22 أكتوبر /وام/ أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي نسختها السادسة من حملتها الإعلامية التوعوية "خلك حذر"، ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الأمن الرقمي وحماية أفراد المجتمع من أساليب الاحتيال الحديثة، بالتعاون مع وزارة الداخلية والقيادات الشرطية ومجلس الأمن السيبراني، وشركة أبوظبي للإعلام، وبنك أبوظبي الأول، ومصرف أبوظبي الإسلامي وتستمر ثلاثة أشهر.

وأكد اللواء محمد سهيل الراشدي مدير قطاع الأمن الجنائي، أن إطلاق الحملة يأتي استمرارًا لنهج شرطة أبوظبي في رفع مستوى الوعي المجتمعي بالجرائم الإلكترونية، مشيرًا إلى أن الحملة تنسجم مع رؤية الإمارات 2071 ورؤية أبوظبي 2030، وتركّز على تعزيز ثقافة الأمن السيبراني، وترسيخ الثقة بالمحتوى الإعلامي الأمني الموثوق.

وأوضح أن الحملة تتضمن سلسلة من الفعاليات والبرامج التوعوية التي تستهدف مختلف فئات المجتمع عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام والمجالس المجتمعية والجامعات والمدارس، مؤكدًا أهمية تضافر الجهود بين الجهات المعنية لضمان وصول الرسائل التوعوية إلى أوسع شريحة ممكنة من الجمهور.

ونوه إلى أن الحملة تسلط الضوء على أساليب الاحتيال الإلكتروني الحديثة مثل الروابط الوهمية، والاتصالات المضللة، ورسائل الجوائز الوهمية، ومواقع التسوق الاحتيالية، داعيًا الجمهور إلى توخي الحذر وعدم الإفصاح عن البيانات الشخصية أو البنكية لأي جهة غير موثوقة.

