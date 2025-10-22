وكيل وزارة  التجارة الخارجية : الإمارات بين أفضل 10 دول بمجال تسهيل التجارة العالمية

‏الشارقة في 22 أكتوبر/وام/ أكد سعادة فهد القرقاوي وكيل وزارة التجارة الخارجية أهمية منتدى الشارقة للاستثمار نظرا للارتباط الوثيق بين الاستثمار والتجارة عالميا مشيرا إلى أن دولة الإمارات تعتبر ثاني دولة في العالم من حيث عدد مشاريع الاستثمار بعد الولايات المتحدة الأمريكية ومن بين أفضل 10 دول في العالم في مجال تسهيل التجارة العالمية.

وقال فهد القرقاوي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات /وام/ على هامش منتدى الشارقة للاستثمار2025 إن دولة الإمارات تحظى بإقبال كبير من جانب المستثمرين وهو ما يتضح من حجم تجارتها مع مختلف دول العالم واتفاقيات التجارة التي تربطها مع العديد من الدول والإعفاءات الضريبية التي تشجع على تواجد المستثمرين ..مشيرا إلى أن حجم الإستثمارات الخارجية للأشهر التسعة الأولى من العام الجاري سيتم الإعلان عنها خلال الأسبوع المقبل وتحمل نسب نمو مرتفعة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

ونوه إلى أن الدولة اتخذت خطوات مهمة على صعيد التواصل مع مختلف الدول وذلك نظرا لأهمية تعزيز التجارة البينية لافتا إلى أن الدولة تركز حاليا على القطاعات التي تتواءم مع سياستها العامة كالاستثمار في الطاقة النظيفة والبنية التحتية والأغذية و تجارة السلع والتكنولوجيا والذكاء الأصطناعي إلى جانب استهداف أسواق مختلفة مع التركيز على الأسواق الحالية.