435 مليون درهم صافي أرباح بنك الشارقة في 9 أشهر بنمو 47 بالمائة

الشارقة في 22 أكتوبر/وام/ بلغت الأرباح الصافية لبنك الشارقة في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري المنتهية في 30 سبتمبر الماضي 435 مليون درهم بارتفاع نسبته 47% مقارنة بـ 296 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وعلى أساس ربعي ارتفع صافي الربح إلى 166 مليون درهم في الربع الثالث من عام 2025 بزيادة قدرها 33% مقارنة بـ 125 مليون درهم في الربع الثالث من العام الماضي.

تُعزز هذه النتائج القوية التزام البنك بتحقيق نمو مستدام ومربح إذ شهدت مؤشرات الأداء الرئيسية تحسناً كبيراً حيث ارتفع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 60% ليصل إلى 514 مليون درهم وارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 46% ليبلغ 713 مليون درهم .

وتحسّنت نسبة التكلفة إلى الدخل لتصل إلى 29.9% مقارنة بـ 36.4% خلال الفترة نفسها من العام الماضي مدفوعة بسياسات صارمة لضبط التكاليف وكفاءة تشغيلية عالية.

وواصلت الميزانية العمومية للبنك نموها القوي حيث ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 14% ليصل إلى 49.6 مليار درهم مقارنة بنهاية عام 2024 ونمت القروض والسلفيات الصافية بنسبة 26% لتبلغ 30.7 مليار درهم مما يعكس نشاطاً تمويلياً قوياً وتنفيذاً ناجحاً لصفقات متنوعة في قطاع الخدمات المصرفية للشركات فيما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 11% لتصل إلى 33.1 مليار درهم مع المحافظة على نسبة قروض إلى ودائع عند 92.7%.

و قال الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس مجلس إدارة بنك الشارقة إن البنك يواصل تأكيد أدائه القوي وثباته الاستراتيجي محققاً ربعاً جديداً من النمو المستدام والربحية المتميزة وتُجسّد نتائج الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2025 متانة المركز المالي للبنك وحوكمة إدارته الرشيدة والتزامه الراسخ بخلق قيمة مستدامة للمساهمين ويعكس التوسّع القوي في الميزانية العمومية وتنوّع مصادر الدخل والتحسّن المستمر في جودة الأصول قدرة البنك على تحقيق أداء متميز ونموفعال في بيئة تشغيلية ديناميكية ومتغيرة.

من جانبه قال محمد خديري الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة إن البنك حقق صافي ربح قدره 435 مليون درهم متجاوزاً أرباح عام 2024 بالكامل في حين سجّلت العوائد على حقوق المساهمين والأصول أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات ويؤكد هذا الأداء المتميز قدرة البنك على ترجمة رؤيته الاستراتيجية إلى نتائج ملموسة عبر مختلف قطاعات الأعمال .