"NXN" ومركز "سعيد" يتعاونان لتعزيز الخدمات اللوجستية والرقمية للمستثمرين في الشارقة

دبي في 22 أكتوبر/ وام/ وقّعت الشبكة الوطنية للخدمات اللوجستية (NXN)، التابعة لسفن إكس (7X)، اتفاقية تعاون مشترك مع مركز الشارقة لخدمات المستثمرين (سعيد)، بهدف تقديم مجموعة من الخدمات الرقمية واللوجستية المتكاملة التي تعزّز بيئة الأعمال والاستثمار في الإمارة.

تتضمّن الاتفاقية اعتماد مركز (سعيد) لخدمات "وين"، صندوق البريد الرقمي لدولة الإمارات، منصّة آمنة للمراسلات الرسمية بين المستثمرين والجهات الحكومية والخاصة، بما يسهم في تطوير تجربة المستثمر ويضمن كفاءة الاتصال وسرعة إنجاز المعاملات.

يأتي توقيع الاتفاقية في إطار التزام الجانبين بتعزيز التحوّل الرقمي وتطوير منظومة الخدمات التجارية في الشارقة من خلال ربط خدمات NXN الشاملة مع منظومة دعم المستثمرين وروّاد الأعمال في الإمارة.

وتشمل الاتفاقية باقة من الحلول المبتكرة التي تقدّمها NXN، من بينها خدمات "وصلة" اللوجستية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في إدارة الشحن والتوصيل، وخدمة "الأماكن الذكية" التي تمكّن الأنشطة التجارية من الظهور عبر المنصات والتطبيقات الرقمية، بالإضافة إلى باقات الصناديق البريدية التي توفّر حلولًا مرنة ومتكاملة للشحن والاستلام داخل الدولة وخارجها.

وجرى التوقيع خلال مشاركة NXN كراعٍ لوجستي رئيسي في منتدى الشارقة للاستثمار 2025، الذي يُعقد ضمن أجندة موحدة وفعاليات مشتركة مع مؤتمر الاستثمار العالمي الذي تستضيفه الشارقة للمرة الأولى، بتنظيم من مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة) بالتعاون مع الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار (وايبا) ووزارة الاستثمار في دولة الإمارات، وبمشاركة أكثر من 130 متحدثاً دولياً من القادة وصناع القرار الاقتصادي، إلى جانب ما يزيد على 160 فعالية وحضور يتجاوز 10 آلاف مشارك من مختلف أنحاء العالم.

وقال عبدالعزيز الحمادي، المدير العام للشبكة الوطنية للخدمات اللوجستية (NXN): "تعكس هذه الشراكة رؤيتنا في دعم التنمية الاقتصادية من خلال بنية لوجستية وطنية متكاملة تربط بين مختلف إمارات الدولة وتخدم مجتمع الأعمال والمستثمرين بكفاءة وموثوقية.

وأوضح أن الاتفاقية مع مركز (سعيد) تمثل نموذجًا عمليًا للتكامل بين القطاعات، في إطار الجهود الوطنية لتسريع التحول الرقمي وتمكين الاستثمارات ضمن بيئة أعمال ذكية ومتصلة مشيرا إلى أن الشبكة الوطنية للخدمات اللوجستية (NXN) تواصل اليوم دورها المحوري منصة موحّدة تترجم مستهدفات الدولة في بناء منظومة اقتصادية رقمية متكاملة، وتعزّز مكانة دولة الإمارات مركزًا عالميًا للتجارة والخدمات اللوجستية الحديثة" .

من جانبه، قال حمد عبيد الشامسي، مدير مركز "سعيد": "يجسّد تعاوننا مع الشبكة الوطنية للخدمات اللوجستية (NXN) جهودنا المستمرة لتهيئة بيئة أعمال سلسة وفعّالة في إمارة الشارقة فمن خلال ربط خدماتنا الاستشارية بمنصات NXN المتقدمة في مجالي الخدمات اللوجستية والتقنيات الذكية، نخطو خطوة مهمة نحو تمكين رواد الأعمال والمستثمرين من تطوير أعمالهم وتوسيع نطاقها بكفاءة أعلى".

تجسّد هذه الشراكة مسيرة إمارة الشارقة في تمكين الاستثمار المستدام وبناء بيئة أعمال رقمية متكاملة، وتؤكد التزام NXN بمواصلة توسيع شبكتها الوطنية، وتطوير حلول مبتكرة تعزز تنافسية الدولة وتدعم رؤية "نحن الإمارات 2031" في بناء اقتصاد متنوّع ومستدام قائم على المعرفة والتقنية.