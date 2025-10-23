"تشجيع الاستثمار" الكويتية: استقطبنا مليار دولار استثمارات من مايكروسوفت وبلاك روك وجولدن ساكس

الشارقة في 23 أكتوبر / وام / أكد سعادة محمد ملا يعقوب رئيس الجمعية العالمية لهيئات ترويج الاستثمار "ويبا"، المدير العام بالإنابة لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت، أن الأسواق الكويتية نجحت في استقطاب استثمارات أجنبية تجاوزت المليار دولار أمريكي خلال العام الجاري، من شركات عالمية كبرى مثل "مايكروسوفت" و"بلاك روك" و"جولدن ساكس".

وفي تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش "منتدى الشارقة للاستثمار"، قال محمد يعقوب، أن المنتدى الذي ينظمه مكتب "استثمر في الشارقة" يعد أكبر منصة عالمية لهيئات تشجيع الاستثمار للاطلاع على أحدث السياسات والتشريعات، ويمثل أرضية خصبة لعقد التفاهمات الدولية.

وأشار إلى أن الكويت كانت من أولى الدول التي أولت الاستثمار الخارجي اهتماماً كبيراً عبر صناديقها السيادية، كرافد اقتصادي غير معتمد على النفط.

وشدد على أن دول مجلس التعاون الخليجي تعد منطقة جاذبة للاستثمارات، لما تتمتع به من استقرار وتوفر للفرص في قطاعات متنوعة كالصحة والتعليم والتكنولوجيا والطاقة النظيفة.