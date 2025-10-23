محمد العبار : التصنيع والتكنولوجيا هما "الموجة القادمة" لنمو اقتصاد الإمارات

الشارقة في 23 أكتوبر / وام / أكد سعادة محمد العبار، المؤسّس وعضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة "إعمار العقارية" و"noon.com" ورئيس مجلس إدارة "إيجل هيلز"، أن التصنيع والتكنولوجيا يشكلان الموجة القادمة من النمو في الاقتصاد الإماراتي.

جاء ذلك خلال جلسة حملت عنوان "الرؤية، المشروع، والقيمة – تشكيل ملامح المنطقة من خلال القيادة" في "منتدى الشارقة للاستثمار 2025" الذي ينظمه "استثمر في الشارقة"، بحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق).

وقال العبار: إذا نظرنا إلى اقتصادنا، نجد أن العقارات تمثل فقط 12% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يشكّل التصنيع 15%، مشدداً على ضرورة تعزيز هذا القطاع، قائلاً: "ما يعجبني في التصنيع أنه مجال لا يستطيع أحد منافستك فيه".

وعن دافعه لدخول عالم التكنولوجيا عبر "نون.كوم"، أوضح العبار أن ذلك جاء لشعوره بالمسؤولية تجاه مستقبل العالم العربي الرقمي، وقال: نحن 400 مليون عربي نستخدم التكنولوجيا لخمس ساعات يومياً، ومع ذلك ليست لنا أي مساهمة فيها، وهذا الأمر أغضبني، فقررت أن أفعل شيئاً حيال ذلك.

وحول فلسفته في ريادة الأعمال، أكد العبار أن النجاح لا يقوم فقط على الأرباح، بل على بناء الثقة، مشيرا إلى أن العلامة التجارية هي التجسيد العملي للجودة. وقال: لقد أطلقت مشروعاً بقيمة ملياري دولار في مصر خلال ثلاثة أيام فقط عبر الهاتف، الناس يثقون بالمنتج، منتجك هو اسمك واسم عائلتك واسم وطنك.

وأشار العبار إلى أن المرونة والتعلم المستمر ضروريان للنجاح، كاشفاً أن "إيجل هيلز" تنشط اليوم في 18 سوقا عالميا.