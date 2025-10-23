أندية مؤسسة الشارقة تحصد 44 ميدالية في بطولة الإمارات المفتوحة للتايكواندو

الشارقة في 23 أكتوبر / وام / حصدت أندية مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة 44 ميدالية ملوّنة في بداية موسمها المحلي في بطولة الإمارات المفتوحة للتايكواندو التي أقيمت أمس في نادي الشارقة للألعاب الفردية بالحزانة بمشاركة كبيرة من مختلف أندية الدولة ضمّت 86 لاعبة في فئة الزهرات ومثلها في فئة الناشئات.

وفي فئة الزهرات حصدت لاعبات نادي الشارقة الرياضي للمرأة كأس المركز الأول بعد أداءٍ متميز تُوّج بخمس ميداليات ذهبية وفي فئة الناشئات واصلت لاعبات النادي تألقهن بحصد كأس المركز الأول أيضًا بعد فوزهن بخمس ميداليات ذهبية.

أما نادي كلباء الرياضي للمرأة فقد حصد ثلاث عشرة ميدالية ملوّنة بواقع ذهبية واحدة وفضيتين وعشر برونزيات إلى جانب كأس المركز الثالث في فئة الزهرات وكأس المركز الثاني في فئة الناشئات أما نادي خورفكان الرياضي للمرأة فقد سجّل حضورًا مشرفًا في البطولة وتمكّن من حصد ميداليتين ملوّنتين.

وقال عبدالله حاتم المدير الفني للتايكواندو في أندية مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة إن بطولة الإمارات المفتوحة محطة مهمة لبداية الموسم وحققت فيها فرق المؤسسة إنجازًا مميزًا بحصيلة كبيرة بلغت 44 ميدالية ملوّنة عن طريق الأندية الثلاثة وما يميز هذا الإنجاز هو الفارق الكبير في النقاط الذي تفوقت به فرقنا على أقرب المنافسين وهو انعكاس مباشر لتطور المستوى الفني والذهني للاعبات مقارنة بالمواسم السابقة.