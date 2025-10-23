الموارد البشرية بعجمان تستشرف "مستقبل الهياكل التنظيمية" ضمن المجلس التنسيقي الرابع

عجمان في 23 أكتوبر / وام / نظمت دائرة الموارد البشرية في حكومة عجمان، اللقاء الرابع للمجلس التنسيقي للموارد البشرية، بحضور ممثلي الجهات الحكومية، لتعزيز التنسيق المؤسسي وتبادل الخبرات.

تضمن اللقاء، تنظيم محور رئيسي بعنوان مختبر "مستقبل الهياكل التنظيمية"، الذي استعرض منهجية تطوير وتصميم الهياكل وفق أسس علمية ومعايير موحدة لتعزيز الأداء المؤسسي.

وتناول اللقاء عدداً من المحاور الحيوية، من أبرزها ورشة "المنهجيات الحديثة في بناء هياكل تنظيمية تدعم رؤية عجمان 2030" التي قدمها المستشار الإستراتيجي بكر عبيدات، وهدفت إلى تسليط الضوء على أساليب تطوير الهياكل التنظيمية بما يتواءم مع متطلبات المرحلة المقبلة ويعزز الكفاءة المؤسسية، واستعراض أفضل الأساليب والممارسات في تصميم الهياكل التنظيمية الداعمة للتوجهات المستقبلية للحكومة.

وفي محور رئيسي من اللقاء، تم تنظيم مختبر "مستقبل الهياكل التنظيمية"، الذي استعرضت من خلاله عنود النعيمي، مدير إدارة سياسات الموارد البشرية بالدائرة، منهجية تطوير وتصميم الهياكل التنظيمية الحكومية وفق أسس علمية ومعايير موحدة تهدف إلى تعزيز الأداء المؤسسي، حيث تم تحليل الأدوات الحديثة في تقييم وتصميم الهياكل التنظيمية بناء على معايير ومنهجيات علمية مبنية على أفضل الممارسات العالمية في مجال الموارد البشرية.

ويهدف المختبر إلى وضع منهجية وآلية معتمدة لتطوير الهياكل التنظيمية في الجهات الحكومية، مع تبني تصاميم مرنة واستباقية تستجيب للمتغيرات وتتماشى مع أولويات وتوجهات حكومة عجمان، وركز على تقليل الإجراءات البيروقراطية وتعزيز جودة وكفاءة عمليات التصميم والتطوير التنظيمي.

وتناول المختبر مبادئ وأسس تصميم الهياكل، بما يشمل مراعاة التوجهات الإستراتيجية والرشاقة المؤسسية، وتحقيق التخصصية والتكامل في توزيع المهام والمسؤوليات، وتطبيق مبادئ الحوكمة الفعالة، وضمان التوازن التنظيمي ونطاق الإشراف الأمثل، مع احتساب التكلفة المتوقعة لضمان استدامة الهيكل وكفاءته.

كما تم استعراض مبررات تطوير الهياكل وآليات تقييم النضج التنظيمي، وتصميم الهياكل الحكومية وفق أربعة مبادئ رئيسية، هي الحوكمة الرشيدة، والسياسات والأنظمة والخطط الاستراتيجية، والتوازن التنظيمي والإداري، وتركيز العمل على المتعاملين وأصحاب المصلحة.

واختتم اللقاء بعرض مشروع النموذج الموحد لإجراءات الموارد البشرية في حكومة عجمان، حيث استعرضت صفية المحرزي، مدير إدارة برامج وخدمات الموارد البشرية بالدائرة، مكونات المشروع الذي يشمل إجراءات التعيين، والمكافآت والحوافز، والترقيات الوظيفية والمالية والاستثنائية، والندب الداخلي والخارجي، والنقل، وتمديد الخدمة لما بعد سن الستين، إضافة إلى المؤهلات العلمية، وتقييم فترة الاختبار، وطلبات إضافة المعالين والتأمين الصحي، والاستفسارات القانونية، ودراسة الحالات، وإعادة التعيين، والوصف الوظيفي، وأتمتة إجراءات الجزاءات، بما يسهم في توحيد الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات الحكومية في إمارة عجمان.