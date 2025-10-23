إقامة دبي تطلق ختم وصول خاصا لوفود "تحدي القراءة العربي 2025"

دبي في 23 أكتوبر/ وام / أعلنت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي عن إطلاق ختم وصول خاص لوفود الدورة التاسعة من "تحدي القراءة العربي 2025"، يُدرج في جوازات سفرهم عند وصولهم إلى مطارات دبي، تقديراً لجهودهم في ترسيخ ثقافة القراءة والمعرفة بين الأجيال الشابة في العالم العربي.

يأتي هذا الختم احتفاءً بمبادرةٍ تُعد الأكبر من نوعها عربياً، أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف تشجيع القراءة لدى الطلاب في العالم العربي عبر التزام أكثر من مليون طالب بقراءة خمسين مليون كتاب في كل عام دراسي.

وترسخت المبادرة منذ انطلاقها كأحد أبرز المشاريع المعرفية والثقافية في المنطقة، إيماناً برؤية سموّه بأن "القراءة بداية الطريق لمستقبل أفضل قائم على العلم والمعرفة.. والأمم التي تقرأ تمتلك زمام التقدم".

وقال اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب مدير الإدارة العامة للهوية وشؤون الاجانب بدبي إن كل من يحمل فكراً أو رسالة معرفة هو ضيفٌ مكرّم في دبي، ومنح وفود تحدي القراءة العربي هذا الختم الخاص هو تقدير لمكانتهم، وتعبير عن التزامنا بدعم الحراك الثقافي الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

من جانبه، أوضح اللواء طلال أحمد الشنقيطي، مساعد المدير العام لقطاع شؤون المنافذ الجوية بإقامة دبي، أن تطبيق الختم الخاص في مطارات دبي ليس مجرد إجراء رمزي، بل رسالة تقدير واحتفاء، تعكس ما تمثله دولة الإمارات من حاضنةٍ للثقافة والمعرفة، فمنذ اللحظة الأولى لوصولهم، نحرص على أن يعيش ضيوفنا تجربة تعكس روح دبي، التي تجمع بين الذكاء في الخدمات والدفء في الاستقبال.