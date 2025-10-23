خبراء في "منتدى الشارقة": 1.2 تريليون دولار استثمارات متوقعة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بحلول 2029

الشارقة في 23 أكتوبر / وام / أكد خبراء دوليون خلال "منتدى الشارقة للاستثمار" أن الذكاء الاصطناعي أصبح المحرك الأكبر لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً، مشيرين إلى أن نسبة الاستثمارات المرتبطة به بلغت 22% منذ مطلع 2025، مع توقعات بضخ 1.2 تريليون دولار في البنية التحتية المرتبطة به بحلول 2029.

جاء ذلك خلال جلسة "تأثير الذكاء الاصطناعي والاستدامة على قرارات الاستثمار" التي استضافت نعمان آصف ميان المدير المالي في بيت.كوم، والدكتور هنري لويندهال المدير التنفيذي في "يف تيك"، وكوفي جونسون ممثل بنك التنمية لغرب إفريقيا.

وفي سياق متصل بالابتكار، شدد سيرجي ميليان، الرئيس التنفيذي لمجموعة ريجال للأصول القابضة، على أن الإمارات أصبحت مركزاً عالمياً للتصنيع والابتكار بفضل مرونتها العالية وحماية الملكية الفكرية التي تصل إلى "مئة في المئة"، إلى جانب برامج داعمة كالإقامة الذهبية.

جاء ذلك في جلسة "تحويل الصناعات بالتصنيع الذكي"، بمشاركة فؤاد العطار نائب أول للرئيس لمنطقة الشرق الأوسط في شركة "سيمنز"، والمهندسة ياسمين العنزي المدير التنفيذي في مركز "آي إكس زيرو" ومدير مركز الثورة الصناعية الرابعة في شركة "ماكس بايت تكنولوجيز".

من جانبها، أكدت أميرة سجواني، عضو منتدب في "داماك العقارية" والمؤسسة والمديرة التنفيذية لشركة "PRYPCO"، أن قيمة التحولات التقنية تكمن في "النتائج التي تُحدثها على أرض الواقع"، وليس في مجرد مواكبة المنافسين.

وقالت سجواني، خلال جلسة "توسيع نطاق التغيير من خلال الاستثمار"، التي شارك فيها أيضاً جون أجويلار مؤسس ومقدم برنامج The Final Pitch: "لا ننظر إلى المنافس، بل نركّز على ما نقدمه نحن وكيف نطوّره باستمرار لنظل مختلفين ومتميزين.