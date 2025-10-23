"دبي للثقافة" تطلق الموسم السادس من مبادرة "التعلم الإلكتروني"

دبي في 23 أكتوبر / وام / أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة"، عن إطلاق الموسم السادس من مبادرة "التعلم الإلكتروني" بالتعاون مع "لينكدإن" أكبر شبكة مهنية في العالم بهدف إعداد كفاءات المستقبل وتمكين المهنيين وأصحاب المواهب الإبداعية من الاستفادة من الدورات التعليمية المجانية لتطوير مهاراتهم ومعارفهم في مختلف المجالات بما يعزز نمو الصناعات الثقافية والإبداعية في دبي.

وتأتي المبادرة في إطار جهود "دبي للثقافة" للاستثمار في الطاقات الخلاقة والارتقاء بقطاع الثقافة والفنون وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة وحاضنة للإبداع وملتقى للمواهب.

وتوفر مبادرة "التعلم الإلكتروني" أكثر من 24 ألف دورة تدريبية وورشة عمل تغطي المجالات الإدارية والإبداعية وريادة الأعمال بإشراف نخبة من الخبراء والمختصين الدوليين بما يسهم في صقل مهارات المشاركين وتمكينهم من إطلاق مشاريعهم وأفكارهم المبتكرة.

ودعت "دبي للثقافة" أفراد المجتمع الإبداعي ورواد الأعمال إلى التسجيل في المبادرة والاستفادة من محتواها المتنوع الذي يهدف إلى ترسيخ ثقافة التميز والابتكار في مختلف القطاعات.

يذكر أن المبادرة شهدت خلال مواسمها السابقة إقبالاً واسعاً على الدورات المتخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال وبناء العلامة الشخصية ما يعكس دورها في دعم الكفاءات الوطنية والمواهب الناشئة.