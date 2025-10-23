"جمعية الإمارات للإبداع" تطلق جائزة لأصحاب الهمم تقيمها تقنيات الذكاء الاصطناعي

الشارقة في 23 أكتوبر / وام / أكد سعادة الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي رئيس جمعية الإمارات للإبداع، أن الإبداع لا يقاس بقدرات الجسد بل بطاقة الروح وعظمة العقول، مشيراً إلى أن أصحاب الهمم جسدوا أروع صور الإرادة والتحدي.

جاء ذلك خلال إطلاق الجمعية "جائزة الإمارات لإبداع أصحاب الهمم"، كمشروع وطني وإنساني يستهدف المواطنين والمقيمين من كافة الجنسيات في دولة الإمارات.

ووجه الشيخ خالد القاسمي دعوة مفتوحة للمشاركة في الجائزة، الهادفة إلى تسليط الضوء على الطاقات الإبداعية وإبراز إنجازات أصحاب الهمم في المجالات العلمية، والثقافية، والفنية، والرياضية.

وتتميز المبادرة بتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف مراحل الجائزة، بدءاً من فيلم الإطلاق ووصولاً إلى عمليات تقييم المشاركات.

وتضم الجائزة ثلاث فئات رئيسية: الفئة الفردية للمبدعين، والفئة المؤسسية للجهات التعليمية والمراكز المتخصصة، وفئة "القادة الداعمين".

ويتم التسجيل للمشاركة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للجمعية (uaeca.ae)، وعبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.